Un lustro para "salvar" el Solarón: "Nos llamaban locos, pero seguimos peleando"

"Parecía que éramos cuatro locos por defender algo que hoy está socialmente muy aceptado". Lo dice Verónica Rodríguez, una de las impulsoras de la plataforma ciudadana "Un pulmón para el Solarón", cumplidos ahora cinco años desde su nacimiento. El grupo, que se reunió por primera vez el 24 de junio de 2019 en el Ateneo Obrero, celebra su primer lustro de vida contento de que, hoy sí, gran parte de la política local entiende la importancia de blindar una gran zona verde en el solar, pero sopla sus velas convencido, también, de que "queda mucho que pelear". Sus integrantes se marcan, ahora, dos grandes retos: adecentar y abrir para uso ciudadano los terrenos liberados del plan de vías como objetivo más urgente y tratar de eliminar, como esperanza más a largo plazo, cualquier atisbo de edificación en el entorno, también la que ahora mismo se proyecta en la continuación de Mariano Moré.

La plataforma surgió tras varias conversaciones informales entre media docenas de personas. Estaba la propia Rodríguez, el historiador Héctor Blanco, el arquitecto Vicente Díez Faixat y el experto en teatro Boni Ortiz, entre otros. "Cada uno fue llamando a gente de su entorno. A todos nos movía lo mismo: nos parecía una barbaridad que se quisiese construir aquí", dice Rodríguez, que ayer señalaba un Solarón donde ahora, y desde hace ya unas semanas, florecen algunas hortalizas y varias especies florales. Fue ésta, la plantación simbólica del pasado mes de abril, la última gran campaña ciudadana para defender la permanencia del parque. Fue, en cuanto a lo técnico, bastante engorroso –la tierra no es de calidad y cavar cada pequeño agujero costó más de lo que se pensaba–, pero todo un "éxito" en cuanto al impacto social. Cuenta Paco Ramos, otro socio fundador de la plataforma: "No importa lo que costase; había que hacer algo, plantar algo, para que la gente vea que sí que hay algo para defender".

A esta plantación simbólica, de hecho, acudieron varios concejales de la corporación actual. Y eso no deja de ser un gesto que para "Un pulmón para el Solarón" escenifica el cambio de paradigma del último lustro. Volviendo a lo que comentaba Rodríguez al inicio, Blanco lo cuenta con otras palabras: "Nos veían como una panda de grillaos. En 2019 la idea de no edificar el Solarón la rechazaban todos los partidos políticos". Ramos completa: "Y eso incluye a la izquierda. No veían lo que nosotros siempre defendimos: que vender estas parcelas era una expropiación".

El grupo rechaza edificar la zona de Mariano Moré: "Se necesita un tránsito amable hasta Moreda"

Que la plataforma naciese en 2019, aunque no fue una decisión premeditada, resultó ser todo un acierto. Los integrantes explican que les llamaban locos y que desde el ámbito político no se les tenía muy en cuenta, vale, pero la idea pudo tener el recorrido suficiente como para llegar a la campaña electoral con un respaldo social que sí era ya palpable. "La prueba es que de aquella todos los partidos rechazaban nuestra propuesta y, en las últimas elecciones, cuatro de ellos incluyeron en sus programas la defensa de este espacio verde", concreta Blanco. ¿Cómo se logró ese cambio? Para los apelados, por una concienciación social que fue surgiendo sin prisa y sin pausa. Reunido aquel primer grupo en junio de 2019, en la edición de la Semana Negra de aquel año se presentaron como colectivo y abrieron a la ciudadanía una campaña de recogida de firmas que ya habían iniciado a nivel interno. Acabaron reuniendo cientos de ellas, y compaginaron esa obtención de apoyos con actividades a pie de terrenos: la puesta de pañuelos verdes en las ventanas con la ayuda de vecinos del entorno y los talleres familiares de todo tipo en pleno Solarón fueron dos de las reivindicaciones más llamativas. Con la pandemia, la actividad presencial se tuvo que demorar un tiempo, pero el grupo, cuenta Rodríguez, se mantuvo "activo".

La otra clave para "salvar" el Solarón fue, consideran, la labor pedagógica. "Lo que teníamos que hacer era abrir ese melón, y lo hicimos, pero luego nos pusimos a investigar. Y explicamos cosas como que en Gijón faltan árboles y que sí hay zonas verdes, pero en puntos muy concretos, y que no había nada como el Solarón en pleno centro. Hicimos, digamos, nuestro marketing", defiende Rodríguez. A ese trabajo más comunicativo se le sumó la realidad del mercado. "La otra parte de todo este asunto es que aquí no se edificó porque nadie quiso comprar esto al precio que pedían. Ni por el solar entero ni parcelado", recuerda Blanco. "Es que mantenían el precio de antes de 2008", sostiene Ramos. "Sí, de antes de la burbuja, y se mantenía en 2019. Ese globo había que pincharlo", coincide el historiador. "El porcentaje de financiación respecto a lo que cuesta el plan de vías que aportaría construir el Solarón era muy residual", concluye Rodríguez.

Ahora, y ante la propuesta del gobierno de edificar en los terrenos liberados siguiendo la actual línea de Mariano Moré, como respuesta Ramos saca el móvil y enseña una reproducción de las volumetrías aproximadas de esos edificios. Niega con la cabeza. José Ignacio Fernández se suma al a conversación y defiende: "No se tiene que edificar nada, sino crear un tránsito amable hacia Moreda". "Lo vamos a pelear", adelanta Rodríguez. Mientras, en una de las verjas de estos terrenos ya luce una pancarta de la plataforma que exige desbrozar y abrir ya esa zona verde que hoy se come la maleza. "Se aprobó en Pleno hace más de un año. ¿A qué esperan?", se pregunta Rodríguez.

