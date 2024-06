Las entidades vecinales de El Llano respaldan la obra del parque Electra, criticada por ecologistas

Luz verde para la reforma del parque Electra, en el Llano. El apoyo explícito al plan por parte de las asociaciones vecinales de La Serena y Fumeru ha despejado las dudas de la concejalía de Medio Ambiente tras ver como un colectivo ecologista había iniciado una movilización en el barrio para frenar el proyecto municipal, que moviliza unos 195.000 euros. El edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, se reunió ayer con representantes de ambas asociaciones. Junto a él, el también popular Guzmán Pendás, concejal de Participación y Atención a la Ciudadanía.

Una reunión, describió Pintueles, para "abordar la polémica generada por un supuesto colectivo ecologista. Lo que me trasladan las asociaciones vecinales es que, lejos de compartir las críticas al proyecto, lo consideran muy positivo para el barrio y entienden que da respuesta punto por punto a las peticiones de residentes y comerciantes de la zona. Nos han dicho que el proyecto cuenta con un apoyo abrumadoramente mayoritario del barrio y nos animan a seguir adelante con las actuaciones".

Ya con el respaldo vecinal claro el concejal de Medio Ambiente sentenciaba tras la reunión que "vamos a ejecutar las obras, que esperamos tener concluidas antes de que finalice el año, y que suponen un completo lavado de cara para que la zona cuente con más zonas verdes, áreas estanciales soleadas, nuevo mobiliario y una reordenación total de los espacios que ponga fin a los problemas de accesibilidad e inseguridad que se vienen denunciando en los últimos años.

El parque Electra. / Á. González

El pasado día 21 se formalizaba el contrato con Jarditania como la empresa adjudicataria de las obras, lo que supone que su inicio pueda ser inminente. El plazo de ejecución se ha estimado en cuatro meses. Todo ello si no hay problemas ya que, explican desde los colectivos vecinales, sigue adelante una campaña de buzoneo y cartelería en las calles de quienes se oponen a un plan que, dicen, conlleva el talado de decenas de árboles. Desde la empresa adjudicataria también se hizo llegar al Ayuntamiento que se habían recibido amenazas.

"La actuación en el parque de Electra es una vieja reivindicación vecinal. Llevamos años pidiendo que se actuase y no entiendo las quejas de esos ecologistas que dicen que se daña el parque, al contrario. No sé de dónde sale que se pierden 20 árboles. Un árbol no se quita por capricho de nadie, ni de los vecinos ni del Ayuntamiento, se quita por necesidad", indicaba Ángel Ramos, presidente de la asociación El Llano-Fumeru tras una reunión donde se le habían dado justificaciones técnicas al traslado de algunos ejemplares y la sustitución de otros que están enfermos o dañados.

Uno de los elementos que también se reivindica desde el movimiento vecinal es que esa reordenación de espacio y cambio de ubicación de árboles y jardineras favorece que servicios de auxilio como los bomberos puedan llegar a todas los portales y viviendas.

"Lo importante aquí es solventar el problema de seguridad que hay porque no puede entrar ni un coche de bomberos ni una ambulancia. Eso es lo fundamental y eso se solventa con el proyecto, explicaba Aránzazu Sánchez, presidenta de la asociación La Serena tras una reunión en la Casa Consistorial donde se les dieron los detalles del proyecto y quedó claro que "no quieren talar árboles. Se van a trasplantar en la medida de lo posible", indicó la líder vecinal para quien es una pena que se haya puesto en riesgo una actuación demandada desde hace años "cuando se había conseguido el dinero y estaba a punto de empezar".

El proyecto supone la eliminación de las jardineras centrales del tránsito paralelo a los edificios para conseguir una ampliación de la zona verde y la generación de espacios de tránsito con la anchura suficiente para que permitan el acceso de los vehículos de emergencia. El espacio verde se completa con tres zonas estanciales semicirculares y una cuarta, de la misma configuración, donde están los juegos biosaludables para mayores. En esas zonas estanciales habrá siete bancos que se complementan con otros tres elementos de asiento en la zona más cercana a las edificaciones.