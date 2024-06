La llegada de la Universidad Europea avanza con una reunión con técnicos municipales

La incorporación de la Universidad Europea a la gijonesa Milla del Conocimiento "Margarita Salas" sigue dando pasos en un camino que llevaría a la institución académica a ocupar parte de los terrenos de la ampliación en La Pecuaria del actual Parque Científico y Tecnológico. Si la semana pasado tuvo lugar en Madrid una reunión entre destacados representantes del Ayuntamiento y de la Universidad Europea que dejaba encauzado el acuerdo para su llegada a Gijón, ayer tuvo lugar otra en el ámbito municipal de carácter más técnico para ir concretando asuntos y perfilando los detalles de la operación. Una reunión técnica pero al más alto nivel con la participación de la alcaldesa, Carmen Moriyón.

Desde el equipo de gobierno de Gijón nunca se ha ocultado el interés por sacar adelante una inversión que consideran más que positiva para la ciudad y que no chocaría, entienden, con los intereses de la universidad pública, otra de las vecinas de la Milla de Conocimiento, el gran polo económico, docente e innovador de la ciudad. El edil de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno, Jesús Martínez Salvador, explicaba en una reciente entrevista a LA NUEVA ESPAÑA que "no creemos que sea malo, ni para Gijón ni para Asturias, que venga una universidad a ofertar estudios que la universidad pública no está ofertando. No viene a competir, viene a complementar".

Estudios de medicina

Aunque no están aún definidos los estudios que la Universidad Europea impartiría en Gijón una vez que se completara su implantación cada vez gana más fuerza que sean los de Medicina. En un primer momento se habló de poner en marcha grados de Medicina y Enfermería, además de otros con contenido económico o jurídico. También trascendió que se había barajado que la ubicación fuese en la histórica Universidad Laboral.

Al margen de sus reuniones con el Ayuntamiento, responsables de la Universidad Europea mantuvieron el pasado martes un encuentro con autoridades del gobierno autonómico. Incluyendo su presidente, Adrián Barbón. De esa reunión ha trascendido que el Principado considera el proyecto interesante. Sería el desembarco en Asturias, y en el norte de España, de una universidad constituida en 1995 y que ya cuenta con centros en Madrid (en las localidades de Villaviciosa de Odón y Alcobendas), Comunidad Valenciana (Valencia y Alicante) y Canarias (Tenerife), además de tener presencia en Portugal.

Uno de los compromisos municipales a favor de este proyecto es agilizar al máximo los trámites urbanísticos que conlleve su implantación. Solo hace unos días la Junta de Gobierno daba su aprobación al plan especial de la primera fase de la ampliación de La Pecuaria. Tras ese trámite se anunció la "inminente" licitación de las obras de urbanización lo que supondría garantizar servicios para las cinco parcelas que se comercializan en ese ámbito. Desde la Universidad Europea ya se ha planteado que necesitaría más de una parcela.

Universidad Europea El origen . La Universidad Europea de Madrid se fundó en 1989 bajo la denominación de Centro Europeo de Estudios Superiores (CEES), como centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Es Universidad desde 1995.

. La Universidad Europea de Madrid se fundó en 1989 bajo la denominación de Centro Europeo de Estudios Superiores (CEES), como centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Es Universidad desde 1995. Sedes . Tiene presencia en Madrid, Valencia, Canarias y Lisboa.

. Tiene presencia en Madrid, Valencia, Canarias y Lisboa. Gijón. Los planes pasan porque se ubique en la ampliación del Parque Científico, en La Pecuaria, pudiendo ocupar más de una parcela.

Suscríbete para seguir leyendo