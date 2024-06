Preco busca otro lugar en Asturias para la planta de pirólisis, vetada en El Musel

Proyectos de Economía Circular (Preco) no tira la toalla y anuncia que ya está buscando otra ubicación alternativa en Asturias para levantar la planta de pirólisis que proyectaba instalar en el puerto de El Musel, proyecto que ayer tumbó de manera oficial el gobierno del Principado por la "inviabilidad ambiental de la planta", ya que la ley impide actividades de tratamiento de residuos, como sería el caso, en la zona de dominio público marítimo terrestre. La Consejería de Transición Ecológica dictó el pasado 13 de mayo la resolución que tumba el proyecto de Preco, publicada ayer en el BOPA, y que en teoría es susceptible de recurso ante los tribunales. El movimiento vecinal gijonés, que promovió la recogida de más de 15.000 firmas contra este proyecto por sus emisiones contaminantes, recibió ayer la noticia con alborozo, al igual que los ecologistas y dirigentes políticos.

El proyecto de Preco consiste en tratar al año 200.000 toneladas anuales de plásticos mediante pirólisis, el mismo proceso que se usa en las baterías de coque, pero aplicado a los plásticos: su descomposición química a altas temperaturas en ausencia de oxígeno para producir 152.000 toneladas de un aceite que sirve como materia prima en la industria química, 9.500 toneladas de un residuo sólido con aprovechamiento industrial y entre 20.000 y 30.000 toneladas de gas de síntesis que se usaría, previo tratamiento, como parte del combustible para calentar los hornos de pirólisis. El proyecto contemplaba la inversión de 120 millones de euros en dos fases y la generación de 69 empleos, y la empresa planteó como alternativas para su emplazamiento tres parcelas en distintos terrenos de El Musel, optando finalmente por una de 3,66 hectáreas en la parte de atrás de la regasificadora.

La resolución que rechaza el proyecto por motivos ambientales se basa en que el emplazamiento elegido incurre en un supuesto de exclusión establecido en el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias y su Estudio ambiental Estratégico 2018-2024 y porque todas las alternativas evaluadas en el estudio de impacto ambiental de la planta son técnicamente inviables en base al mismo criterio. Para adoptar esta resolución ha sido clave el informe emitido el pasado 14 de noviembre por el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados del Principado, en el que señala que el emplazamiento elegido para la planta incurría "en una zona de exclusión, el Dominio Público Marítimo Terrestre" para este tipo de instalaciones. En base a eso, la planta no podía ser autorizada en base al Plan Estratégico de Residuos el Principado de Asturias 2017-2024.

Además, la resolución señala que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa "carece de alternativas razonables y técnicamente viables, por lo que el Estudio de Impacto Ambiental es incompleto, es inviable y no es subsanable", ya que la inclusión de nuevas alternativas obligaría a reiniciar la tramitación ambiental con el nuevo documento. Esto último supone que si Preco intenta promover su planta de pirólisis en algún polígono industrial del Principado fuera del dominio público marítimo terrestre, tendrá que empezar de cero. El pasado noviembre la empresa ya había pedido al Principado que le ofreciera una ubicación alternativa antes de acudir a los tribunales después de tres años de contactos con distintos departamentos de la administración sin que ninguno le hubiera puesto reparos.

Fuentes de Preco se limitaron ayer a señalar que la empresa "está buscando otra alternativa en Asturias" para ubicar su proyecto, dando por hecho que no se podrá hacer en El Musel. Un nuevo intento que no está claro si podrá o no salir adelante. La resolución del Principado que impide que el proyecto fructifique argumentando que está en zona marítimo terrestre, también hace mención –aunque no lo explicita como causa de la negativa a la autorización ambiental– a que la legislación nacional establece que la gestión de residuos debe ser coherente con las estrategias de lucha contra el cambio climático y con las políticas de salud pública, y que para la valorización de residuos "se favorecerá su tratamiento en instalaciones lo más cercanas posible al punto de generación". Por otra parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ya había avanzado el pasado noviembre que el proyecto de Preco en El Musel era rechazable por ley añadiendo: "Y con la nueva estrategia de residuos que estamos haciendo, más todavía", en referencia a que el proyecto de Preco preveía la importación de parte de las 200.000 toneladas de residuos plásticos que trataría anualmente.

Un mes antes, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), Manuel Cañete, había depositado 15.164 firmas en el Principado contra la planta de pirólisis. Cañete señalaba ayer: "es para festejar y lo digo con muchísimo orgullo", destacando "la insistencia de los vecinos en algo de sentido común" como clave en la lucha contra el proyecto y poniendo también el valor el trabajo interno del Gobierno regional. La Coordinadora Ecologista también valoró positivamente la noticia.

El portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador señaló que "es una buena noticia para la ciudad y un éxito colectivo", resaltando su apoyo a los vecinos de la zona oeste. Entre la oposición, Luis Manuel Flórez (PSOE), apuntó que el Principado "respeta" la "unanimidad" en la ciudad contra la planta; Javier Suárez Llana (IU) contrapuso la actitud ante este proyecto del anterior y el actual gobierno regional en el que está IU, que "cumple" y Olaya Suárez (Podemos), liga en cierta medida el rechazo a la planta a la presión vecinal.

