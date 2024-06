Problemas técnicos y económicos hacen inviable ahora la reforma de Prendes Pando

Ángeles Fernández-Ahúja, responsable de Servicios Sociales en el equipo de gobierno, aseguró ayer en sede municipal que su concejalía siempre había considerado el edificio de Prendes Pando que acogiera el palacio de justicia como la mejor opción para albergar diferentes dotaciones sociales, de igualdad y de participación ciudadano en la zona Centro. "Desde el minuto uno está concejalía no hizo otra cosa que impulsar el proyecto de Prendes Pando pero es cierto que los técnicos municipales nos han planteado graves problemas de viabilidad técnica, económica y de plazos", explicó la concejala del PP en una comparecencia en comisión solicitada por PSOE e IU.

Las reflexiones que ayer hizo Ahúja profundizan en las realizadas hace poco por la Alcaldesa, Carmen Moriyón, que ponía en duda seguir adelante con el plan negociado con el Principado para Prendes Pando. Un plan que dejó en marcha el anterior gobierno y que se sustentaba en un convenio donde el Principado cedía el uso del edifico al Ayuntamiento para su reforma integral. Al tiempo, y con fondos europeos, se transferían cuatro millones al Ayuntamiento para esa reforma. El Principado se quedaba con una planta para reubicar los centro de mayores y de día de San Agustín.

Ante esta nebulosa sobre Prendes Pando se están buscando alternativas para los servicios que allí se pensaban ubicar. Técnicos de Obras Públicas están analizando la viabilidad de que parte de ellos puedan ocupar la comisaría de la Policía Local en la calle San José que quedará vacía a principios del año que viene. Ese informe estará a finales del verano, indicó la concejala popular. En principio se considera que allí podría tener su ubicación el servicio que se da en San Agustín. Según el espacio se podrían llevar otros servicios aunque Ahúja descartaba que uno de ellos fuera a ser la unidad de trabajo social de la zona centro. Quedaría por ver, de darse el cambio, si el Principado está dispuesto a aceptar la nueva ubicación y si hay margen para incorporarlo al convenio y salvar esos cuatro millones.

Otra de las pistas de que el proyecto de Prendes Pando no va hacia adelante la daba en el Consejo de Mujeres la propia Alcaldesa al plantear la necesidad de ir pensando en una alternativa a Prendes Pando como ubicación para el Consejo y la Oficina de Igualdad. Una propuesta es el Museo Nicanor Piñole, cuando quede libere tras rematarse la operación de Tabacalera.

Natalia González, edil de PSOE y solicitante de la comparecencia, reprochaba que no se les hubieran concretado esos problemas que parecen frustrar la operación. "No nos presentan informe alguno. Hace unas semanas se dijo que la reforma costaría 12 millones y ahora se habla de hasta 25, pero nadie explica a qué se debe el incremento. Ni la razón de que no se pueda hacer por fases. Mientras, ni se negocia con el Principado, ni se cierra el convenio. Solo se deja pasar el tiempo para abandonar un proyecto que tiene 4 millones de Europa", recordaba la edil socialista. Para el PSOE renunciar a Prendes Pando es perder "la oportunidad de tener por primera vez un centro donde se desarrollen de verdad proyectos de carácter social centrados en la persona".

Y se teme González que sea precisamente ese uso social lo que hace que esta inversión sea menos importante que otras en otros edificios para este equipo de gobierno de PP y Foro. O por lo menos para una de sus dos partes porque, dicen las socialistas Natalia González y Carmen Eva Pérez, "en la comisión quedó claro que hay dos gobiernos en Gijón y uno de ellos rechaza darle a Prendes Pando un uso social".

Luz verde a un millón de euros de incremento en las ayudas sociales Por mayoría, con la abstención de Vox, salieron ayer adelante en la junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales tres modificaciones presupuestarias que suman 1,8 millones. Aumentos que se financian con cargo al remanente. El grueso de ese dinero, un millón de euros, va a elevar hasta los 3,5 millones la partida de ayudas económicas. Otra modificación importante es la que incrementa la aportación municipal que vía convenio nominativo reciben el Albergue Covadonga, la Cocina Económica y la Fundación Siloé. En total, algo más de 600.000 euros de los que 410.00 se van al Albergue Covadonga que alcanza así una aportación de 1,3 millones.

