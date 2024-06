Rapeando bajo la lluvia: "Va a ser una noche para guardarla en la memoria"

El Festival Metrópoli cerró por todo lo alto la primera jornada de su undécima edición con la actuación de "Natos y Waor", el dúo de raperos integrado por el argentino Gonzalo Cidre, conocido artísticamente como "Natos", y el madrileño Fernando Hisado, al que se conoce como "Waor". El entusiasmo por disfrutar de su concierto se hizo notar desde tres horas antes del comienzo, cuando ya había decenas de jóvenes situados en el escenario "Águila", donde a las 22.30 horas saltaron "Natos y Waor" para cantar las canciones de su EP "Mal de amores", así como otros de sus temas más característicos. "No hay lluvia que pueda con nosotros esta noche", advirtieron los "quinquis" de Aluche, ante los gritos de un público entregado a la causa

Los madrileños saltaron al escenario con "Rumba", a la que siguieron, sin dejar bajar la intensidad, temas como "Elegante" o "Gloria". "Hoy va a ser una noche para guardarla en la memoria", aseguraron. No se sabe si era una amenaza o una promesa, pero lo cumplieron.

"Siempre conectan mucho con el público", afirman los fans de los cantantes madrileños

Buena cuenta de ello pudieron dar las miles de personas entre el público, que protegidos con ponchos, paraguas, gorras o directamente a la intemperie se congregaron frente al escenario "Águila". Entre ellos estaba un grupo de jóvenes de Lugones formado por Luis Llavona, Adrián Morales, Claudia Carvalo y Raúl Fernández, que llegaron al recinto ferial mucho antes del inicio del concierto. "Les sigo desde que empezaron con las batallas de gallos y poder verles en directo significa una emoción muy grande", aseguró Llavona, quien acudió a la cita con un disco de 2014 de "Natos y Waor". "Lo he traído para ver si me lo firman", comentó. No era la primera vez que presenciaban uno de sus conciertos. "Les vimos en San Mateo y nos encantan sus letras y también que siempre conectan mucho con el público. Se entregan mucho", resaltaron.

Otros, como los madrileños Angelo Celi y Paula Molina, vivían la experiencia por primera vez. "Es genial poder verles a un precio tan barato. Vengo ilusionada porque les escuchaba mucho cuando era más pequeña", explicó Molina.

El director del festival, Marino González, señaló que "era muy importante que ellos abrieran Metrópoli". "Hay que agradecerles que han adaptado su formato, que es muchísimo más grande que este", añadió el promotor en la apertura de la undécima edición, que también incluyó el concierto del rapero "Reality". La ocasión seguro que mereció la pena.

