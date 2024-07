"Esto es para los hosteleros de Gijón", afirma de las casetas de Begoña el gobierno

Ni botellón, ni excesos, ni grandes jolgorios. El concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, y el presidente de Otea, la patronal hostelera, José Luis Álvarez Almeida, defendían ayer la propuesta de casetas en el paseo de Begoña durante la Semana Grande –el proyecto "Paseo Gastro"– como una oferta de hostelería "con un estándar de calidad muy alto, siguiendo el modelo de San Sebastián y pensada para potenciar el tardeo", en palabras del concejal ,y planteada "desde el respeto a los vecinos, los turistas y la convivencia de todos en un espacio para disfrutar en familia", en las del portavoz de la patronal asturiana de la hostelería. Pero sobre todo, y en eso coincidieron ambos, "Paseo Gastro" es la fórmula para que todos los hosteleros de todos los barrios de Gijón tengan la posibilidad de involucrarse en la Semana Grande y de hacer negocio.

"Esta propuesta nos permite incrementar la oferta hostelera, pero gestionada por hosteleros de Gijón y de todos sus barrios", indicó Martínez Salvador de la gran novedad de la programación de ocio de las fiestas de Begoña. "Esto de las casetas ni lo inventó Gijón ni Oviedo. Hace cuarenta años que las hay en Bilbao, en San Sebastián, en Valladolid... ya no digo en Sevilla. Lo que queremos con esto es que todos los hosteleros puedan participar de las fiestas de su ciudad optando a una caseta donde está el cogollo de la actividad. Esto es para todos los hosteleros, no para los de Otea", indicó un Almeida que festejó la receptividad del gobierno local.

"Paseo Gastro", que organiza la firma Gustatio, colocará en el paseo de Begoña entre los días 7 y 18 de agosto un total de 16 casetas hosteleras y una única terraza con 128 mesas. La oferta gastronómica se completa con música en directo con actuaciones intermitentes desde el quiosco de la música. Diversidad de vinos, cervezas y mojitos, en base a las firmas que patrocinan el evento, y cuatro tapas distintas por local para las que se recomienda un precio de entre 5 y 10 euros.

El plazo para optar a una de esas 16 casetas se cierra el próximo viernes, pero David Fernández-Prada, responsable de Gustatio, anunciaba ayer que con las ofertas recibidas ya se cubría el 80% de la oferta. En caso de que haya más de 16 candidatos se promoverá un sorteo para elegir a los adjudicatarios, a los que se pide un canon por instalarse de 2.600 euros más IVA. Una cifra que la organización no considera excesiva si se tiene en cuenta la posibilidad de negocio que tiene estar ubicado en Begoña en pleno agosto. El canon cubre un 40% de los costes de producción, que rondan los 100.000 euros. A estas cifras económicas sumaron dos más: 70 empleos directos y 150 indirectos. Y otro número aunque no económico: 5.000 copas de cristal que no solo servirán para tomarse un vino, también para llevarse a casa como recuerdo.

En favor de esa convivencia y ese respeto a los vecinos que viven en el entorno el plan es centrar la actividad en el día y recortar el horario de noche con cierre del ferial a las 12 excepto viernes y sábado, que será a la una y media y la noche de los fuegos. Son horarios por debajo de los que marca la normativa. "Esto no es privatizar el espacio público, esto es para el disfrute de todos. Cuando se hace algo nuevo siempre se generan opiniones en contra pero mucha gente cambiará de opinión cuando disfruten de ello", concretó Martínez Salvador en respuestas a las quejas de parte de la oposición municipal, la hostelería y los vecinos.