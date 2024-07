El regreso de la regla de gasto determina la elaboración del presupuesto municipal de 2025

La primera etapa del proceso de elaboración del presupuesto municipal de 2025 ya se ha culminado. Tal y como se les fijó desde el área de Hacienda, todos los servicios municipales han hecho llegar ya a la concejalía que lidera la edil forista María Mitre sus propuestas tanto para la construcción de las futuras cuentas del Ayuntamiento como para posibles modificaciones de las ordenanzas fiscales. Ahora toca cuadrar números y hacerlo con la presión de la vuelta de las reglas fiscales y, por tanto, de la temida regla de gasto, cuya superación en el anterior mandato de Foro conllevó la aplicación de un plan de ajustes a los dineros del Ayuntamiento. Las reglas fiscales quedaron suspendidas con motivo de la pandemia pero han sido reactivadas este 2024. Su cumplimiento es obligatorio para todas las administraciones públicas.

La regla de gasto, que limita el incremento presupuestario de un año a otro quedó fijada desde el Ministerio de Hacienda en el 2,6% para 2024, el 2,7% para 2025 y el 2,8% para 2026. El 2,6% de 2024 se aplica sobre el gasto computable de la liquidación presupuestaria de 2023. Y así año tras año. Ese porcentaje es la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) a medio plazo de la economía española.

Pero no se trata solo de cumplir con la regla de gasto al elaborar el presupuesto de 2025. También a la hora de ejecutar cambios sobre el presupuesto actual, al que todavía le queda medio año de vigencia. Y sobre ello ya han sido apercibidas todas las concejalías a las que se pide más que tiento en lo que tiene que ver con posibles aumentos de crédito. El consejo es que busquen el dinero para nuevas necesidades en las partidas que se calculan que no vayan a gastarse de manera íntegra. Cumplir con la regla de gasto en 2024 supone que el crecimiento del gasto computable no supere esa tasa del 2,6%. Si se liquida 2024 con déficit hay que aprobar un plan económico-financiero.

Que la regla de gasto está presente en el pensamiento del equipo de gobierno quedaba patente solo hace unos días cuando la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, hacia referencia a ella como uno de los argumentos que justificaban no involucrarse en el proyecto de reforma de la vieja sede judicial de Prendes Pando, pese a tener ya asegurada una aportación europea de cuatro millones de euros para su reconversión en un gran complejo de servicios sociales y para la ciudadanía.

No es la única arista en el análisis de la actual situación económica del Ayuntamiento. Un reciente informe colocaba a Gijón junto a Bilbao y Barcelona a la cabeza de los grandes municipios donde más ha crecido la deuda en el marco temporal que va de 2019 a 2023. Ese informe fijaba la deuda de Gijón al cierre de 2023 en 102.467.850 euros, lo que supone 382 euros por habitante. Comparada con el año 2019 suponía un crecimiento de 4.248.850 euros, 21 más por habitante.

Todos estos son los condicionantes de un nuevo presupuesto municipal, cuya elaboración se quiere agilizar al máximo para que pueda estar plenamente operativo el 1 de enero del año que viene. Para eso la previsión del equipo de Mitre sigue siendo conseguir su aprobación por el Pleno en el mes de noviembre. Mucho antes que en anteriores ejercicios con una aproximación más cercana a las campanadas de Nochevieja.

En lo que tiene que ver con la elaboración del nuevo presupuesto, el plan de trabajo para julio se centra en reuniones internas de trabajo a tres niveles: las empresas municipales, los organismos autónomos –fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y Patronato Deportivo– y los servicios municipales. Mismas empresas municipales y organismos autónomos que a mitad de mes tendrán que convocar a sus consejos de administración y juntas rectoras para aprobar cambios en sus precios y tasas públicas. Si es que van a cambiar algo.

El cronograma para concretar las ordenanzas fiscales de 2025 pasa por su aprobación en Junta de Gobierno el 6 de septiembre y en el Pleno, el 30 del mismo mes. Eso permitirá concentrar en octubre el trabajo del presupuesto a partir de la estimación de que el proyecto se apruebe el 1 de octubre en Junta de Gobierno para dar paso a las comparecencias de los ediles en comisión de Hacienda y la presentación de enmiendas por parte de los grupos municipales de la oposición. Enmiendas que se votarían en comisión de Hacienda el día 22. Al Pleno llegaría el documento el día 30 y salvo un cambio en las actuales fuerzas políticas saldría adelante sin problemas como salió el de este año, con los votos a favor de Foro, PP y el concejal no adscrito.

Noviembre quedaría para el proceso de información pública y presentación de reclamaciones a la aprobación inicial y diciembre para la publicación del documento definitivo en el Boletín oficial del Principado de Asturias. Si todo esto se cumple, el 1 de enero de 2025 el presupuesto estaría plenamente operativo para que se pudiera utilizar el dinero de cada partida.

Cronograma Julio . Hacienda desarrollará una triple ronda de reuniones internas para afinar las partidas del proyecto de presupuestos de 2025. Reuniones con las empresas municipales, con los organismos autónomos y con los servicios municipales. A mitad de mes deben empezar las reuniones de aprobación de cambios en las ordenanzas fiscales en los organismos autónomos, la EMA y Emulsa.

. Mes inhábil. Septiembre . Las gestiones de ese mes se centrarán en la tramitación de los cambios en las ordenanzas fiscales, con la intención de que sean aprobadas en Pleno el día 30.

. El día uno el proyecto de presupuestos saldría aprobado de la Junta de Gobierno para abrir el proceso de comparecencias, enmiendas y debate y votación en comisión de Hacienda. La previsión es aprobarlo en Pleno el día 30. Noviembre . Periodo de información pública tras su publicación en el BOPA.

