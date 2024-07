Cuadriello alerta del deterioro de la iconografía musical en el arte románico

La iconografía del arte sacro románico es una fuente documental clave para investigar esta parte de la Edad Media asturiana, pero el rápido deterioro de las iglesias de este periodo en la región complicará la aparición de vestigios desconocidos en el futuro. La experta en musicología e historia del arte Florentina Cuadriello inició ayer el ciclo de ponencias enmarcado en el Festival de Música Antigua que se celebra esta semana en la ciudad para hablar sobre la representación de instrumentos musicales en iglesias asturianas. Un tema que enlaza con parte de la programación del propio festival y con la nueva exposición de la Campa Torres, que acoge varios instrumentos recreados a partir de modelos 3D escaneados en estas iglesias. "Sumado a las fuentes documentales que ya tenemos, estas iglesias nos ayudan a conocer mejor cómo era Asturias entonces, pero se están deteriorando a gran velocidad", señaló la experta.

Cuadriello, corverana licenciada en Geografía e Historia en la Universidad de Oviedo y especializada después en historia del arte y musicología, comenzó a investigar esta parte de la historia asturiana hace cosa de 20 años y como parte de sus cursos de doctorado. "Ahí mi tutora, Celsa Alonso, y yo decidimos hacer un catálogo de imágenes porque no se había sistematizado eso todavía ni cómo ni dónde estaban estos instrumentos", explicó. El trabajo se centra en iglesias, aclaró, porque las posibles obras civiles de la época no han llegado a nuestro tiempo. Ya en esos inicios, en cualquier caso, la experta pudo apreciar el deterioro de estos elementos. "Hubo cosas que fotografíe por mi cuenta y cuando un tiempo después se hicieron fotos para el Museo de la Gaita había cosas que ya se habían estropeado", lamentó la estudiosa. Lo que ya se ha podido analizar hasta ahora, no obstante, permite hacerse una idea de la música y el ocio de los siglos XII y XIII. Cuadriello se centró en su charla de ayer en dos tipologías: el cuerno –por el que apareció en un dintel en Ceares y que Abraham Cupeiro recreó para la muestra de la Campa–, que suele figurar en escenas de caza, y la vihuela de arco y el pandero –también reproducidas para la Campa–, que solían tocar una pareja. "Ya entonces había pandereteras y es una figura que se repite mucho", aseguró.