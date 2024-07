Este es el lugar que pide el PP para la estatua de Arturo Fernández en Gijón

Sin lugar a dudas, Arturo Fernández fue uno de los actores más universales que ha dado Gijón en el último siglo. Fallecido en 2019, desde entonces han sido varias las voces que han pedido algún tipo de reconocimiento al artista en su ciudad natal. La entidad Gijón Participa ha impulsado la creación de una escultura del "Chatín" para, pedían, instalarla en un banco mirando al teatro Jovellanos.

La propuesta no pareció convencer al Ayuntamiento, que el pasado 6 de marzo les trasladó que habían pensado que la mejor ubicación para la estatua era la zona del parque infantil de la Plaza de Europa, "un lugar de relevancia en la ciudad". Esta alternativa no gustó a Gijón Participa, que ahora se ha ganado un nuevo aliado. Y no es uno cualquiera: se trata del PP, el socio de gobierno de Foro, que hoy ha registrado un ruego a la Alcaldesa para pedir "que se reserva espacio frente al teatro Jovellanos para la instalación de una escultura del actor Arturo Fernández.