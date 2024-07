Víctor Manuel promete "una gran celebración" en su concierto sinfónico en el Palacio de los Deportes

"Más que un concierto, será una celebración". Así lo avanza Víctor Manuel lo que se va a vivir este 6 de julio en el Palacio de los Deportes de Gijón, donde a las 21.00 horas llega con su gira "Sinfónico" para reeditar el célebre concierto de 1999 del que salió la grabación de "Vivir para cantarlo". Como en aquella ocasión, el mierense estará acompañado sobre el escenario por la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y el Coro de la Fundación Princesa. "Lo que va a encontrarse el público es un sonido apabullante, con 130 músicos en el escenario y una energía y un revestimiento de las canciones radicalmente diferente a cómo las ha escuchado siempre", asegura.

Cuando echa la vista atrás y piensa en aquel concierto del que se cumplen 25 años, Víctor Manuel no duda: "Fue espléndido. La ventaja que tiene el Palacio de los Deportes es que tiene capacidad para un público mucho más numeroso y eso también produce un efecto contagio estupendo en la gente". Sin embargo, el mierense hace hincapié en que "son dos mundos completamente diferentes, porque se ha avanzado muchísimo", tanto en las condiciones de la producción del sonido como en la calidad de las orquestas.

De la actual gira que está llevando a cabo Víctor Manuel, en la que parará en lugares como el Teatro Real de Madrid, el Palau de la Música o el Teatro Romano de Mérida, el mierense destaca que está siendo acompañado por orquestas de las distintas comunidades que recorre. "Ha subido muchísimo el nivel medio de las orquestas en España. Esta gira hace 25 años era impensable, no podría realizarse o podría realizarlo con determinadas orquestas, pero no con tantas. Los músicos ahora tienen mucha más facilidad de desplazamiento", relata. Antes de llegar a Gijón, Víctor Manuel ya ha pasado con la gira "Sinfónico" por Madrid, Valladolid y Burgos, donde ha sentido que la pasión por su música sigue más que vigente. Además, asegura que le produce una gran satisfacción encontrar en el público a fans de diferentes generaciones. "Es lo que más orgullo me genera, porque ahí te das cuenta de cómo intervienen las canciones en los sentimientos de la gente. La música tiene un poder de comunicación extraordinario, más que ninguna otra disciplina artística. Que vayan entrando diferentes generaciones es muy estimulante y esa es una de las razones por las que yo sigo cantando, evidentemente, porque la gente de mi edad ya sale poco de casa", cuenta Víctor Manuel.

Debido a esta gran respuesta que obtiene en cada uno de sus conciertos, Víctor Manuel no contempla la posibilidad de retirarse. "El público es el que decide. El día que uno ponga entradas a la venta y la gente no vaya a verte, ya sabes que te tienes que ir a tu casa. Otra cosa es que te retires porque físicamente no puedes dar lo que necesita un concierto de este tipo, pero si no, finalmente, el público es el que te manda a tu casa", asevera el mierense, que avanza que tampoco será "Sinfónico" su último disco. "Justo ahora estoy escribiendo canciones, ya tengo un montón de ellas. Son canciones nuevas y, por lo tanto, son diferentes a las últimas que grabé hace cinco años en el anterior disco de estudio. Estoy muy contento de lo que está saliendo", expresa Víctor Manuel, quien agrega que "lo que más me importa cuando me pongo a escribir canciones es que entre la vida en las canciones, lo que está pasando ahora, y eso en este disco está más presente que nunca".