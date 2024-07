Luz verde a la urbanización de la Pecuaria, vital para la llegada de la Universidad Europea a Gijón

"Gijón ya ha despegado hacia el futuro". Meses lleva la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, reivindicando su trabajo como "comercial" para traer a la ciudad nuevas inversiones y ese fue el eslogan con el que ayer remataba el inicio del proceso de urbanización de los primeros suelos de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, en la Pecuaria. Uno de esos proyectos que, como Naval Gijón en la zona oeste, "son proyectos vitales para la ciudad y que cuentan con el aval de todos. Pues esos proyectos ahora ya son realidades", destacó la regidora. La Pecuaria y sus futuros vecinos pasarían a formar parte de ese motor económico de Gijón y Asturias que es la Milla del Conocimiento. Y con ello ayudar a consolidarlo, indicó la Alcaldesa, como "polo de innovación en el Norte de España". Ese es el reto.

Fue la propia Moriyón quien hizo una comparecencia pública a última hora de la mañana de ayer para oficializar que la Junta de Gobierno le acababa de dar el visto bueno al proyecto definitivo de urbanización de los terrenos de la primera fase de la ampliación. "Este es un paso muy importante para el futuro de nuestra ciudad", insistió Moriyón. Solo queda que se publique en el Boletín Oficial del Principado para que se puedan empezar a vender las cinco parcelas que se incluyen en esta fase. Firmas interesadas ya hay. Y no solo la Universidad Europea cuyos responsables, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, ya mantuvieron un par de reuniones con dirigentes y técnicos municipales para afinar su posible desembarco en esa zona. Moriyón indicó que también ha habido contactos con otras empresas. "Firmas de base tecnológica", concretó sin dar nombres. Todos las empresas que han mostrado su interés por estrenar la Pecuaria se llevan del Ayuntamiento una "carta de compromiso de que la urbanización estará completada en 2025" como elemento de garantía de cara a la toma de la decisión final sobre su ubicación.

La idea es que las obras comiencen en enero del año que viene –antes si la compleja tramitación lo permite– con lo que estarían finiquitadas entre septiembre y octubre, ya que están estimadas en ocho meses. Su coste se ha fijado en 7,6 millones, de los que 5,2 se corresponden con los trabajos de obras públicas y 2,3 con las redes de agua y saneamiento que tiene que desarrollar la Empresa Municipal de Aguas.

Para antes de que acabe 2024 –"antes de Navidad", dijo– espera la Alcaldesa que pueda oficializarse la venta de las primeras parcelas. No se animó la Alcaldesa a avanzar si serán las que está mirando la Universidad Europea, pero sí reconoció el trabajo municipal para "que nos elijan como su sede en el Norte de España. Eso depende de ellos, también de la tramitación de una ley del Principado, pero nosotros lo nuestro lo queremos tener planchado para que nos elijan".

Carmen Moriyón indica una de las parcelas del ámbito. / LNE

Es ese tenerlo todo planchado, la rapidez es un plus. "Lo que nos piden las empresas es rapidez porque, como ellos dicen, las inversiones no esperan y en eso estamos, en ser rápidos. Igual que se hizo para el futuro hospital de Quirón", explicó la regidora, recordando otra de las inversiones anunciadas para Gijón.

De las cinco parcelas a comercializar, cuatro tienen la consideración residencial de edificación abierta y una quinta se diseña como centro empresarial. Sobre un proyecto que a nivel global afecta a más de 218.000 metros cuadrados y se organiza en tres fases, en esta primera se actúa sobre una superficie de 55.417 metros cuadrados, con una edificabilidad de 17.800 metros cuadrados, donde hay cabida para quien quiera hacer negocio pero también para un equipamiento público, viales y muchos metros cuadrados de zonas verdes. Más de 32.000 en el total del ámbito.

La Pecuaria se presenta como una prolongación del actual Parque Tecnológico, pero con diseño del siglo XXI donde no hay un complejo empresarial cerrado, sino una trama de ciudad llena de espacios que pueden ser usados por todos los gijoneses. No sólo por quienes trabajen allí. Aún no está definido el uso que se dé a la parcela dotacional. La intención municipal es negociar con los vecinos que se necesita. Sobre todo con los vecinos de la colindante Somió. Sí está descartada la idea que se manejó hace tiempo de que en ese entorno hubiera una escuela infantil tras el cambio de modelo que traslada su gestión al Principado.

Además de un espacio abierto y verde integrado perfectamente en la trama urbana, el desarrollo de la zona ha tenido en cuenta su vecindad con una Universidad Laboral, que como Bien de Interés Cultura (BIC) toca respetar al máximo y la singularidad de toda esa Milla del Conocimiento donde también cohabitan el Jardín Botánico, el hospital de Cabueñes –también en pleno proceso de ampliación– y la Universidad de Oviedo. De desembarcar la Universidad Europea serían dos las instituciones universitarias en el ámbito. Y en Gijón: una pública y otra privada. Moriyón y su gobierno nunca han escondido su interés por alcanzar esa convivencia universitaria que no consideran tenga un efecto negativo sobre la institución pública asturiana.

La aprobación de la Junta de Gobierno supone cerrar un trabajo iniciado hace un año para reordenar el suelo que conformaba las tres fases. La decisión fue sacar de esta primera fase una parcela que era de la Universidad y que el Ayuntamiento tenía que comprar y cambiarla por otra que ya era de titularidad municipal. Ese cambio garantizaba poder empezar a trabajar ya sin esperar a conseguir el suelo universitario. "Y eso que parece muy fácil, no lo fue tanto pero ya está", concretó Moriyón.

