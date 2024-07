Mortiner , un dibujante "excelente" del carácter playu

La exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso sale bastante imponente en la caricatura que le hizo Suso Pérez Loza, "Mortiner", para la sección "La figura de la semana" de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. En el dibujo posa como de lado, aunque se puede leer su banda de regidora, y mira al lector con las cejas un poco levantadas y con un amago plano de sonrisa, como segura de sí misma. "Siempre me vi reflejada en los dibujos de Mortiner. Esta exposición me parece un acierto, porque es especialmente atractiva y muy representativa de la ciudad", dijo ayer tras la inauguración de "Personajes de Gijón" en la Antigua Rula. Vaticina: "Va a ser una muestra muy visitada y comentada". Ana González, también exalcaldesa, sale en su caricatura sonriente y mirando de frente sujetando un libro y un bastón de mando coronado por un dedo índice que señala. Ayer posaba ante la cámara y junto al dibujo también de frente, con sus mismas gafas negras y la misma sonrisa. "El trabajo que hace Mortiner es muy complejo, pero también muy acertado: acerca de una manera distinta una visión de la realidad", valoró.

Junto a las dos regidoras, la Antigua Rula reunió ayer a decenas de autoridades políticas y representantes de la sociedad civil de la ciudad. Luismi Piñera, cronista oficial de la villa y también colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, había acudido con la idea firme de sacarse una foto junto a su caricatura y el dibujante, y lo logró. "La escena diaria es esta: cojo del felpudo el ejemplar del día de LA NUEVA ESPAÑA y leo lo que sea que haya hecho Mortiner para esa edición y, con ello, ya me entero de cuál es la noticia del día y siempre me río. Luego leo el periódico, y ahí a veces me río y a veces me pongo triste", bromeó.

"Esto es un manual de la psicología de Gijón. Con estas caricaturas, que siempre ponen en relieve gestos concretos de la persona, ves al personaje y ves, también, lo que es la ciudad", comentó Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro, a quien resultaba casi cómico verle posar junto a su caricatura, posando ambas veces con esa sonrisa de oreja a oreja que le identifica. "La idea es buenísima. Yo tengo el perfil que me hizo LA NUEVA ESPAÑA enmarcado en casa", apuntó Ignacio Alvargonzález, presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales de la Semana Santa.

Los hay especialmente orgullosos de haber pasado por la mirada de Mortiner. "Esta exposición permite entender la ciudad. Quien no pueda entender un dibujo de Suso, no puede entender un libro", aplaudió un alegre Laureano Lourido, presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón. "Es un dibujante excelente y no lo digo por ser yo, pero de veras creo que la mía es una de las caricaturas más logradas", señaló Alejandro Díaz Castaño, director del Festival de Cine de Xixón (FICX). "Me hace mucha ilusión estar en la muestra, porque me encanta: me clavó las ceja, el pelo...", afirmó José Ramón Fiaño, presidente de la Caja Rural de Gijón, segundos después de pedirle a un amigo que le sacase una foto para el recuerdo. "Es un lujo contar con alguien como él en Gijón", completó Álvaro Alonso, director de la Feria de Muestras de Asturias.

La lista de asistentes al acto de ayer es casi imposible de resumir. Estaba la histórica socialista Carmen Veiga –que agradeció una iniciativa "brillante"– y la también histórica Begoña Piñero Hevia, presidente de la tertulia feminista "Les Comadres", para quien es "un orgullo" formar parte de la muestra. También Pablo de Soto, director de Laboral Centro de Arte –que aseguró que estas caricaturas "son ya en sí mismas un archivo de la historia de Gijón"–, y queridos colaboradores de LA NUEVA ESPAÑA como el dramaturgo Maxi Rodríguez –para quien Mortiner dibuja en su icónica sección "Parando en Villalpando"– y el fotógrafo Muel de Dios, que señaló: "Suso es el mejor retratista que he conocido". "Siempre capta al personaje", coincidió Faustino Blanco, director de la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias (Finba). "La mía está perfecta", añadió Ángel Junquera, presidente de la plaza de toros de El Bibio. "Tiene un oído maravilloso para captar el carácter gijonés", apuntó Rafa Gutiérrez Testón, presidente del gremio de libreros de Asturias y colaborador de la asamblea local de Cruz Roja.

Acudieron también, entre otros, Ana Echenique (de la directiva del Grupo Covadonga), Gonzalo González (vicepresidente del Santa Olaya), Rocío Álvarez (codirectora de Mar de Niebla), Paulino Tuñón (líder vecinal de La Guía), Plácida Novoa (presidenta de la Asociación Belenista de Gijón), Tito Cueto-Felgueroso (Club de Tenis), Fernando Sierra (Telecable Hockey), Mario Vigil (presidente del Club Hípico Astur), Cecilia Alvargonzález (presidenta de la Fundación Alvargonzález) y Pascual Sevillano y Celia Doval, de la oficina de comunicación de la Guardia Civil. También otros representantes de la cultura local como Pedro Roldán (Sociedad Cultural Gijonesa), el poeta Nacho González, Orlando Moratinos (Foro Jovellanos) y Lucía Peláez y Saturnino Noval, directores saliente y entrante de los museos públicos de bellas artes.