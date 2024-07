LA NUEVA ESPAÑA de Gijón celebra sus 30 años con una muestra de caricaturas de Mortiner

Cuenta Suso Pérez Loza, "Mortiner", que su idilio con el periodismo gráfico empezó por "cosas de guajes". Por cosas de guajes se quedó con ese pseudónimo –porque otro chaval de su edad pronunció mal "Mortimer" y le hizo gracia– y por cosas de guajes también empezó a dibujar, primero, copiándolo todo y, después, desarrollando un estilo propio que desde hace dos décadas plasma en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA. Este guaje, original de Cartavio y nacido en 1964, inauguró ayer en la Antigua Rula la exposición "Personajes de Gijón", que surge en conmemoración al 30.º aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón y que reúne 213 de sus caricaturas para una de las secciones más icónicas de este diario, "La figura de la semana", con sus reconocibles perfiles de cada domingo. La presentación de la muestra, disponible hasta el día 14 de este mes, fue muy concurrida y contó con la intervención, como cierre, de Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón. "Si el periodismo es un oficio necesario para la libertad, las viñetas componen un ejercicio brillante de libertad de expresión. Y es en esa libertad donde Mortiner ha sabido hacer arte", señaló.

Ignacio Peláez, jefe de la edición de Gijón: "La ciudad seguirá generando personajes"

La regidora, de hecho, reconoció ayer que por momentos ha llegado a pensar que el dibujante tiene "una rendija en el Ayuntamiento desde la que lo vigila todo", porque tiene como costumbre cada mañana leer LA NUEVA ESPAÑA de Gijón y consultar, lo primero, la viñeta de "La mirada zítrica", otra famosa sección del asturiano, y muchas veces se sorprende con la exactitud de lo que relata. "Ni existe la rendija ni existe tal vigilancia; lo único que existe es una forma única de pulsar la calle", señaló la Alcaldesa, que aseguró que Mortiner, con su "objetividad" y su "forma singularmente llana" de ver la realidad, ha creado ya una "demanda social" para ser caricaturizado en "La figura de la semana". "Creo que Mortiner se encuentra en ese reducido grupo de genios que Forges abandera", defendió.

Inauguración de la exposición de caricaturas de Mortiner "Personajes de Gijón" / Marcos León

"Personajes de Gijón" se presentó en una Antigua Rula abarrotada por decenas de invitados, muchos de ellos representados en los paneles expositivos. "Son dibujos apasionantes de hacer", reconoció Mortiner en una breve entrevista con Amor Domínguez, periodista de este diario y moderadora del acto. A ella le contó que no tiene una "fórmula mágica" para estas caricaturas y que su proceso creativo es más bien "intuitivo", aunque sí cree que en estas dos décadas su estilo ha ido evolucionando. Se le siguen atascando, reconoció, las mandíbulas femeninas si son anguladas, y recuerda que su primera caricatura de Luis Enrique le dejó un poco decepcionado consigo mismo. Años después pudo volver a dibujarle para otra sección del periódico y prefiere esa versión. Cada domingo Mortiner sabe que en el fondo se enfrenta a una especie de examen de gijonesismo. Siempre aprueba. "Al principio pensé en cómo lo encajaría la gente, pero, en general, siempre se lo toman con humor. Creo que hay que ser cómplices con estos dibujos para entenderlos", contó.

Quiso agradecer el dibujante, también, el trabajo de los redactores que escriben los perfiles que acompañan sus dibujos de cada domingo y la labor de Fernando Canellada, el periodista encargado de poner en marcha la edición gijonesa de LA NUEVA ESPAÑA. El dibujante asegura que le propuso crear "La figura de la semana" a la manera clásica de hacer las cosas en un periódico: "¿Cuándo empieza? Nada, sin prisa: mañana".

Ángeles Rivero, directora general: "Mantenemos intacta la misma ilusión de hace treinta años"

Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias, recordó el trabajo de Canellada y del resto de periodistas que han coordinado la edición gijonesa de este diario hasta la actualidad: el histórico Julio Puente, Francisco García (actual subdirector de LA NUEVA ESPAÑA), Eloy Méndez (redactor jefe de la sección de Asturias) e Ignacio Peláez, jefe de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. "Todos podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho en estos 30 años y a día de hoy mantenemos nuestra ilusión intacta", aseguró.

Peláez, por su parte, recordó que LA NUEVA ESPAÑA de Gijón cumplió 30 años el pasado 1 de febrero y que en el marco de su conmemoración ya se realizó un evento cultural aquel mes donde se dio a conocer, entre otros asuntos, la llamada "vía gijonesa", el nuevo marco cultural que el gobierno local plantea para la ciudad. Señaló que "La figura de la semana" es "una de las secciones más queridas" por los trabajadores del periódico y sus lectores y que seleccionar 213 "no ha sido fácil", porque en total hay unas 900. Todas, en cualquier caso, se proyectan estos días en una pantalla instalada en la Antigua Rula. El jefe de sección, como ejemplo que prueba la lealtad de los lectores con estos perfiles, explicó que cada domingo es habitual que el perfilado llame al periódico. "Y uno siempre piensa: mira, me llama para dar las gracias. Pero no: la inmensa mayoría te dicen que ‘vaya guapa la caricatura’", dijo, entre risas.

"Personajes de Gijón" se mantendrá disponible al público en la Antigua Rula con un horario vespertino, de 17.00 a 21.00 horas, de martes a viernes. Los sábados y domingos, además, la sala abre tanto por la tarde como por la mañana, de 12.00 a 14.30 horas. Solo cerrará por descanso el lunes día 8. La muestra surge en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, la Cámara de Comercio de Gijón, la Autoridad Portuaria, Banco Sabadell, MG Cyasa y el Acuario Bioparc Gijón, y busca resumir, desde un prisma diferente, cómo LA NUEVA ESPAÑA de Gijón ha contado la ciudad y a sus habitantes durante 30 años. "Y los que nos quedan, porque esta ciudad seguirá generando personajes cada domingo".