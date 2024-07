Amelia Valcárcel: "El feminismo está en tiempos de resistencia, pero va ganando"

"El feminismo se mueve en aguas turbulentas, pero vamos ganando; son tiempos de resistencia". La filósofa e histórica activista Amelia Valcárcel centró así ayer el enfoque de su ponencia inaugural de la Escuela de Feminismo Rosario de Acuña, que se celebra desde ayer y hasta mañana en la Escuela de Comercio. La experta, que coordina estas jornadas, defendió que el movimiento feminista está "produciendo transformaciones inimaginables" y aseguró que el feminismo es por definición un "racionalismo extremo", algo que a su juicio es, a su vez, "su mayor virtud y su peligro", y que lo enfrenta a movimientos como el de la "teoría queer" y su posición respecto a la identidad de género. Señaló: "Ahora lo que nos están vendiendo algunas o algunes, y si digo ‘algunes’ no estoy hablando en asturiano, es que si algo nos produce rechazo es porque sentimos un miedo irracional. Pero el feminismo nunca ha sido irracionalista: lo que pasa es que nos piden que renunciemos a dos millones de años de evolución".

La ponente definió como "tontería total" un reciente anuncio de una administración pública australiana, muy viral en redes, donde una mujer trans entra en un ascensor donde ya espera una mujer y que ésta última, aparentemente asustada, decide salir del ascensor. "Ese anuncio parece que dice: cómo te atreves a tener miedo. Pero, y si lo tengo, ¿qué pasa? ¿Tengo que negar la evolución que hace que cualquier ser humano sea capaz, se vista de lo que quiere, de distinguir el sexo que tiene el otro?". Y añadió: "Toda hembra humana sabe que tiene que precaverse ante el macho humano; lo sabe instintivamente, lo sabe su cuerpo. Muchos miedos los hemos de superar para entender el mundo, pero muchos otros los debemos mantener, porque son miedos que dan salud y que te impiden tomar riesgos innecesarios. Como feministas, no podemos tolerar que nuestra sociedad tome riesgos innecesarios o que se transforme en una amoralidad".

Parte del público asistente a la inauguración. | Ángel González / S. F. Lombardía

Sí recalcó la experta que el feminismo "solo gana cuando convence" y que "vive mal" en "sociedades polarizadas". Aclaró: "Cuando decimos que el poder masculino es inmemorial, no decimos que está en los genes. Las relaciones del feminismo y la biología hay que tenerlas claras: ni nuestro talento ni nuestra manera de comportarnos está determinada por nuestra biología, y tampoco nuestra manera de vivir. Si hay un sistema sumamente antibiológico es la democracia, porque ha roto los lazos naturales: ni siquiera la fuerza, se supone, es importante".

El feminismo, señaló Valcárcel, es "pacifista" y, en ese sentido, animó a reflexionar "desde una perspectiva más amplia". "Voy a meterme en líos, que os veo muy pacíficas", dijo, en broma. "Rusia ataca a Francia y cuatro millones de mujeres escapan. Eso ya dice mucho. ¿Qué hizo Europa? Acogerlas. Pero, ¿qué hicieron los proxenetas? Ir a las fronteras", preguntó. Puso más ejemplos: "¿Por qué no están dejando salir a las mujeres de Palestina de Gaza? ¿Por qué no reaccionamos las mujeres de occidente?". También citó a Irán y a su ataque a Israel, señalando que el país "no quiere que nadie le pregunte por su programa nuclear" y que "mantiene su guerra interna con las mujeres": "Como no puede con su ciudadanía, traslada el asunto a una guerra exterior".

La filósofa hizo, por tanto, un "llamamiento a la sensatez", tanto por este contexto bélico como por el auge de la ultraderecha. "A veces tenemos la percepción en el feminismo de que nos gobiernan perfectos imbéciles", se lamentó la experta, que explicó ser consciente de que en las elecciones europeas hubo una tasa alta del voto juvenil a partidos de la ultraderecha. Hizo una referencia al partido Se Acabó La Fiesta, de Alvise. "Si el hijo de 23 años vota alpiste, como los canarios, habrá que prestar más atención a esa franja de edad: tendrán que aprender en algún momento la importancia de una sociedad pacífica y ordenada". La jornada inaugural de ayer –presidida también por la alcaldesa, Carmen Moriyón, que motivó un minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia machista, y por María Jesús Álvarez, directora general de Igualdad– incluyó también ponencias de Marisa Soleto y Alicia Miyares, que hablaron, respectivamente, sobre los derechos de las mujeres y la misoginia. Hoy, habrá varias charlas en jornada de mañana y tarde.

Suscríbete para seguir leyendo