Se aviva la bronca entre Principado y Ayuntamiento por el Centro de Transportes

El Centro de Transportes de Gijón sigue sin gerente y la bronca para elegir a quien ocupe el puesto se aviva entre los miembros del consejo de administración que representan al Ayuntamiento y los del Principado, las dos administraciones que se reparten al 50% esta sociedad mixta que gestiona el espacio logístico de Tremañes. Ayer se vivió otro capítulo en un bronco consejo de administración convocado para evaluar y valorar todas las solicitudes presentadas a la convocatoria del puesto. Los estatutos de la sociedad dan la presidencia del Centro al Ayuntamiento y la vicepresidencia al Principado. Ahora mismo estos puestos están ocupados por el edil forista Pelayo Barcia y el viceconsejero autonómico Jorge García.

La valoración global se había exigido desde el Principado tras bloquear hasta en tres ocasiones la propuesta de nombramiento de gerente presentada por el presidente de la sociedad, el edil de Tráfico de Gijón. La coincidencia de voto de los seis consejeros del Principado y el consejero del Ayuntamiento nombrado por el PSOE da la mayoría frente a la propuesta de Barcia apoyada por el resto de consejeros municipales. Los consejeros del Principado defendieron, tras estudiar todas las solicitudes presentadas, que la persona cuyo nombramiento solicitaba Barcia no cumplía con los requisitos de la convocatoria. Su planteamiento era votar ayer mismo sobre los candidatos que sí consideraban cumplían esos requisitos.

Una votación que no se dio al no estar incluida en el orden del día. Así que el nuevo paso en este camino es que esa mayoría de consejeros solicite la convocatoria de un nuevo consejo de administración con carácter extraordinario para votar el nombramiento del gerente. Barcia ya adelantó que no volverá a presentar a su candidato pero también dejó ver que no está dispuesto a asumir como directivo a una persona que no cuenta con la confianza de la presidencia. Más si se tiene en cuenta que, desde que se iniciara este contencioso, el edil forista ha acusado al Principado de querer nombra a un persona directamente relacionada con el PSOE.