La ciudad aplaude la exposición "Personajes de Gijón": "Muestra nuestra diversidad"

"A través de estas caricaturas hemos podido leer, comprender y estudiar perfectamente la historia de Gijón. Es capaz de resumir el día a día de nuestra ciudad porque es un maestro". Raúl Marcos y Marcelina Rodríguez son dos de los gijoneses que este miércoles se adentraron en la Antigua Rula para visualizar las 213 caricaturas de Suso Pérez Loza, "Mortiner", que conforman la exposición "Personajes de Gijón", organizada para conmemorar el 30.º aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. "Nos encantaría tener una caricatura hecha por él, aunque sea en un papel de servilleta", bromeó Rodríguez, que aprovechó la presencia de Mortiner para felicitarle por su trabajo: "Es una maravilla".

Por la izquierda, Raúl Marcos, Marcelina Rodríguez y Suso Pérez Loza, "Mortiner", ayer, en la exposición "Personajes de Gijón" / Marcos León

Las numerosas familias y grupos de amigos que visitaron la muestra, que estará disponible hasta el 14 de este mes, coincidieron en aplaudir la iniciativa del periódico de reunir estas más de 200 caricaturas a las que Mortiner ha dado forma a lo largo de dos décadas en una de las secciones más reconocibles de LA NUEVA ESPAÑA, "La figura de la semana", donde cada domingo se lucen sus perfiles. "Es una buena manera de ver cómo ha ido pasando el tiempo: a través de personajes que han aportado mucho en diversos ámbitos de la ciudad", señaló la exdirectora artística de Feten, Marián Osácar, que miraba entusiasmada su propia caricatura. Su marido, Felipe Ruiz de Lara, apuntó que "es interesante porque sirve para recordar personajes de Gijón y de Asturias a los que muchos reconocemos". Entre ellos, a Ruiz de Lara le hizo especial ilusión el de Ataúlfo Blanco: "Vivíamos enfrente del restaurante y siempre íbamos allí a tomar sidras".

Marián Osácar y Felipe Ruiz de Lara, junto a la caricatura de Mortiner a Osácar. / M. L.

A José Antonio Candanedo, que acudió a la Antigua Rula junto a su mujer, Charo López, le impresionaron las caricaturas de Quini, Luis Enrique Martínez, Cote y el resto de las que Mortiner ha realizado sobre mitos del Sporting, el club de sus amores. "Todas ellas recuerdan a jugadores que han sido fundamentales en nuestra historia. La de Quini es increíble", confirmó Candanedo. A escasos metros se encontraban la científica Victoria García y su sobrina de 9 años, Haya Arias. Las dos afirmaron que "nos gusta mucho ver los personajes de la ciudad" y que visitar la muestra es "una actividad interesante". Sin embargo, no había tanta coincidencia en sus gustos a la hora de elegir favoritas. "Me he fijado mucho en las de Corín Tellado y Margarita Salas", expresó García, mientras que la pequeña, que forma parte de la plantilla del equipo benjamín del Telecable Hockey Club, admiraba la de Sara González Lolo. "Es mi ejemplo a seguir. Está muy bien dibujada", resaltó. Otras de las presentes, la profesora Marian Moreno y Carmen Galván, agregaron que "sus obras son una maravilla porque con humor ha retratado la historia de Gijón y de sus personajes". "Que se recoja en una exposición es muy original y poder ver todas estas caricaturas juntas es muy bonito porque muestra la diversidad de la ciudad, que es muy importante", aseveró Moreno.

Victoria García junto a su sobrina, Haya Arias, fotografiándose con la caricatura de Sara González Lolo, la ídolo de la pequeña. / M. L.

Suso Pérez Loza, que ayer también se dejó caer por la muestra, afirmó que "si ves que a la gente le gusta es un subidón que te ayuda a seguir y no bajar la guardia": "Es una pasada encontrar este reconocimiento".