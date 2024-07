Ramudo, telonero por sorpresa de JC Reyes en el Metrópoli de Gijón, ya lo había anunciado: "Todavía no vivo de la música, pero viviré de ella"

"Todavía no vivo de la música, pero viviré de ella". Esa frase fue el titular de la entrevista a Pablo Ramudo publicada en LA NUEVA ESPAÑA este miércoles. Y más que una declaración de intenciones, ha resultado ser premonitoria. Menos de 24 horas después, una serie de carambolas hicieron que JC Reyes, el cabeza de cartel ayer en Metrópoli, no pudiese llegar en avión a Asturias, teniendo que viajar en furgoneta hasta el Principado. Era imposible que pudiese estar sobre el escenario a las diez y media. Por las pantallas del certamen se anunció que el concierto empezaría con retraso mientras pinchaba un Dj, hasta que saltó al escenario Ramudo, contratado "in extremis" por la dirección del festival. El castrillonense, toda una estrella en las redes sociales, subió los ánimos del público hasta que saltó al escenario JC Reyes, ya pasadas las once y media de la noche, para delirio de sus fans.

Ramudo, en el festival Metrópoli de Gijón. / Marcos León

"No ha sido muy profesional. Deberían avisar con más tiempo", lamentaba Raquel Suárez, una de las seguidoras de JC Reyes desilusionada al saber que cabía la posibilidad de que el autor de "Fardos" no apareciese sobre el escenario. "Nos quedamos porque aquí se puede tomar algo, pero si fuese un solo concierto, esto era para pedir que nos devolviesen el dinero", apuntaba también Sergio Martín, antes de una noche en Metrópoli en la que Ramudo se convirtió en telonero por sorpresa.

