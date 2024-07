Adiós al torneo de tenis ATP de Gijón: "Lo intentamos todo"

Salvo carambola en forma de renuncia de alguna de las ciudades que tendrán la competición, Gijón da por descartada prácticamente cualquier posibilidad de albergar el Gijón Open, el torneo de tenis de la ATP 250 que ya se celebró en la ciudad a finales de 2022. Así lo confirmaron ayer desde la concejalía de Deportes, encabezada por el popular Jorge Pañeda, que explicó que, tras la renuncia Watergen, la firma israelí que iba a organizar y a patrocinar la cita, por el reconocimiento de España al estado de Palestina, se han mantenido varios contactos con otras empresas, pero ninguno de ellos ha fructificado. Se tuvo comunicación con hasta cuatro firmas, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, si bien no se ha llegado a un acuerdo con ninguna de ellas para poder impulsar el torneo. Por ello, salvo milagro, se cuenta con que no habrá tenis de primer nivel en Gijón, al menos este año. "Lo hemos intentado todo, pero no ha podido ser", explicó el concejal de Deportes, Jorge Pañeda.

Tras la renuncia de Watergen, que se explicó en una rueda de prensa en la que estuvo también el presidente de la Federación Asturiana de Tenis, Fernando Castaño, se asumía como muy complejo el poder organizar el torneo en Gijón. Pese a ello, desde la concejalía de Deportes se redoblaron los esfuerzos para tratar de sacar la situación adelante. "Han sido muchas horas de reuniones y de llamadas", contó ayer Pañeda. El plazo para contar con una nueva empresa organizadora se terminaba en estos días. Como tarde, se tendría que tener tomada una decisión antes del 10 de julio.

No obstante, ya ayer desde de Deportes se entendía que conseguir el torneo estaba prácticamente descartado. Se deja, por lo que pueda pasar, una puerta abierta pero muy remota. "Vamos a seguir luchando hasta el final porque ya vimos lo que pasó con Sofía. Los que venimos del mundo del deporte no nos rendimos nunca", añadió Pañeda, en referencia a que se pudiera producir algún tipo de renuncia que volviera a poner a Gijón en la pomada.

Pañeda aprovechó ayer para trasladar sus agradecimientos a Fernando Castaño por su labor a la hora de intentar conseguir la competición y también a Tomás Carbonell, que fue el director técnico del Gijón Open en 2022, por su empeño a la hora de tratar de conseguir algún nuevo organizador. El concejal de Deportes puntualizó que, pese a este revés, la ciudad seguirá luchando por tratar de conseguir eventos deportivos que sean interesantes. "Seguiremos luchando para traer eventos importantes que no solo permitan un beneficio para el desarrollo económico y para el turismo, sino para que Gijón sea un escaparate atractivo en España y en Europa", dijo.

El edil de Deportes también lamentó la renuncia de Watergen. Pañeda recordó que la empresa, con la que se volvió a hablar tras su negativa a organizar y patrocinar el proyecto, indicó que desistía de hacer la cita por el reconocimiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a Palestina. "Entienden que es un conflicto diplomático que puede afectar a sus negocios y también a la seguridad de los deportistas que pudieran venir a Gijón, tanto a los que son israelíes, como de otros países", incidió. "Ha sido como un efecto mariposa. Declaraciones que para algunos son institucionales sin importancia ninguna, para empresas con intereses en Europa y en España pues les afecta y mucho", añadió. "Por lo tanto, menos muchas veces deberíamos pensar bien que en ciudad como Gijón aunque parezca que algo lejano a nosotros nos podría no afectar pues al final como hemos comprobado sí lo ha hecho", zanjó Pañeda.

Con esta situación, Gijón se queda por segundo año consecutivo sin poder organizar su torneo de tenis. El Gijón Open se mantiene por ahora con una sola edición que se disputó en octubre del 2022 en el Palacio de los Deportes de La Guía. Lo ganó el ruso Andrey Rublev en una final que se llevó de calle ante el estadounidense Sebastian Korda al que ganó por 6-2 y 6-3.

