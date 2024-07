¿Cómo es una boda en "sologamia"? Tres asturianas se casaron en Gijón consigo mismas: "Siento plenitud, paz y tranquilidad"

Bajo la lluvia de Gijón y consigo misma. Así se casó este sábado 6 de julio Vanessa García, una pintora ovetense de 37 años que decidió contraer matrimonio con su propia persona. “Para mí fue de las mejores decisiones que he tomado”, explicaba García justo después de la boda. Sin embargo, García no fue la única que vivió un enlace "sologámico" de esta peculiar manera este sábado, otras dos mujeres asturianas -que no han querido dar publicidad a sus enlaces- tomaron la misma decisión de contraer matrimonio con ellas mismas. Y en el mismo lugar.

Las ceremonias tuvieron lugar durante la mañana del sábado. Con un guion por momentos similar a una boda al uso, solo que, en este caso, solo una persona recibe el anillo de compromiso, y lo hace consigo misma. Además de las singularidades que cada una de las prometidas decidió, ya que, "aquí se actúa sobre el sentir", reitera García.

A eso de las 12:00 horas comenzaban a llegar los primeros invitados al triple acto, que tuvo lugar en el hotel 1907 Villa Gijón. A pesar del mal tiempo, protagonizado por la lluvia, el fresco y las nubes, todo se pudo desarrollar con cierta normalidad dentro del comedor del hotel. Allí se encontraban dispuestas las sillas en las que los asistentes tomaron asiento, dejando un pasillo central como camino de la "prometida consigo misma" hacia el peculiar altar.

Allí esperaba Teresa Estay, que también se casó consigo misma hace cinco años y ofició la ceremonia. “Ha sido superemotivo experimentar las mismas sensaciones que viví en su día, pero con todas las chicas”, comentaba tras la ceremonia. Vanessa García hizo entrada en escena con la instrumental de la canción ‘Perfect’, de Ed Sheeran. “Para entrar necesitaba esa, sin letra y solo con violín”, añadía más tarde.

Durante la ceremonia, que duró aproximadamente 15 minutos, la maestra dedicó una serie de palabras a la prometida: “Eres una mujer fuerte y valiente que se ha demostrado a sí misma todo lo que es capaz de hacer”. Acto seguido le colocó el anillo de compromiso y le ofreció una pulsera como regalo, que ella misma le puso a García.

La prometida, de forma parecida a una boda convencional, leyó los votos que ella había escrito para sí misma, acabando con un “¡Viva el amor!”. Abandonó el altar por el mismo pasillo por el que había entrado, pero esta vez sonaba de fondo una canción “de mujer empoderada”, según dijo ella misma: '"Girl on fire", de Alicia Keys. “La necesitaba después de casarme”, explicaba.

Iñigo Lecea e Igor Sarasola

Tras la celebración, García explicaba cómo se sintió: “Lo he vivido con muchísima felicidad, ya tenía muchísimas ganas del momento, fue de las mejores decisiones que he tomado”. “La ceremonia está perfecta, salió como tenía que ser, todo felicidad, ahora ya estoy relajada porque ya pasó, ya tengo mi anillo y me casé”, añadía con una sonrisa de oreja a oreja. Además, explicaba: “Me siento casada conmigo misma, una felicidad enorme, plenitud, paz y tranquilidad”.

La maestra de ceremonias, Estay, no podía contenerse de la emoción después de haber casado a una de sus amigas: “Estoy tragándome las lágrimas. Yo creo que cuando llegue esta noche a casa, ya soltaré y me relajaré, pero ha sido superemotivo”. Y agregaba sobre su amiga Vanessa, protagonista del día: "Estaba nerviosa, lo bueno es que nos miramos y ahí la pude tranquilizar, pero está preciosa, radiante y contenta”.

Los, aproximadamente, 30 invitados que acudieron al acto disfrutaron mucho. Daniel Suárez, amigo de la novia, comentaba: “No me esperaba cómo iba a ser porque es una boda un poco peculiar, no es tradicional digamos, pero me ha gustado mucho y he estado muy contento”. Consciente de la singularidad de la ceremonia, otra amiga, Alejandra Curto Ortega, aseguraba que “es algo atípico, pero es un acto simbólico de quererte y respetarte a ti mismo; yo tengo ganas hasta de hacerlo yo misma”.

La ceremonia, sin validez legal hoy en día, siguió con un vals en el que bailaron las novias y los invitados, una comida, el clásico lanzamiento de ramos, una actuación para despedir y cerrar un día inolvidable para las tres mujeres asturianas que decidieron casarse consigo mismas. ¡Y que viva el amor!

