El eterno embrujo de Víctor Manuel: así fue su concierto (especial y sinfónico) en Gijón

Aún se pagaba en pesetas, era otro siglo, los coches llevaban la "O" de Oviedo en las matrículas, internet vivía una fase todavía bastante embrionaria y los móviles se limitaban a ser meros transmisores de llamadas. Pero esos grandes temas tan conocidos de Víctor Manuel se vibraban y disfrutaban como se sigue haciendo ahora, 25 años después. Por eso aunque ha pasado un cuarto de siglo de aquel primer concierto sinfónico en Gijón, esa eternidad musical del cantante mierense se rodea de un ambiente mágico que parece detener el tiempo. Y como si fuera 1999, el público del Palacio de Deportes de Gijón disfrutó y vibró de nuevo de la actuación de Víctor Manuel junto a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y el Coro de la Fundación Princesa de Asturias. La reedición del concierto fue todo un éxito, con más de 4.000 espectadores entre las gradas y las sillas del pabellón deportivo. Y a pesar de que por Gijón ya se había pasado para tocar el pasado mes de octubre, el público sigue quedándose con ganas de volver a verle pronto. "Si tocase todos los meses le iría a ver igual. Es un lujo y algo único ver un concierto de Víctor Manuel", recalcaron Marisa Fuertes y Jorge Cabranes, dos asistentes al concierto. "Ya perdimos la cuenta de las veces que le vinimos a ver", subrayaron Carmen y María Vallina, otras dos fans de largo recorrido del cantante.

Tenía apenas 51 años cuando Víctor Manuel ofreció aquel histórico concierto. Son ahora ya 76 los que acumula, pero desaparecen cuando traslada su pasión y su estilo propio en el escenario. Su voz es inconfundible y combinada con todo el arsenal de instrumentos, con 130 músicos acompañándole en el escenario, provoca una experiencia inolvidable, «con un sonido apabullante», como describió el propio cantante, que tuvo muchos momentos de complicidad con el maestro Joan Albert Amargós, reconocido por su talento como director y arreglista, que estuvo al frente de toda esa fundamental parte instrumental.

«Gracias por el cariño, buenas noches. Hace 25 años la Sociedad del Teatro Jovellanos me invitó a hacer este mismo concierto, aquella vez con el Coro Príncipe, que ahora ye Princesina. Tocamos una mezcla de canciones tradicionales asturianes y otres míes. Vamos a hacerlo otra vez y disfrutarlo», señaló Víctor Manuel en su saludo, tras interpretar su icónico tema «Asturias», que sonó por partida doble, en el recibimiento y la despedida, ya con el público entregado, como si de una fiesta de prau se tratase, haciendo buena esa regla no escrita de que nunca se puede acabar una celebración hasta que no suene su «Asturias».

Continuó la fiesta con «Ayer vite la fonte» y «Paxarinos», tema con el que se arrancó la primera gran ovación, que en la parte inicial se repitió con «Traigo la camisa roja» y «El abuelo Vítor». Ahí la emoción afloró, igual que cuando el propio artista hizo un guiño a Gijón con «Pastor que tas en el monte», que recordó que fue la primera vez que la ciudad se coló en sus canciones.

La «Danza de San Juan» o «Por el camino de Mieres» le acercaron a su tierra de nacimiento, en una mágica velada, con el sonido sinfónico envolviendo otros del foclore y tradición asturiana como «La sirena» y «Danza del cuélebre», que también repitió en el bis final con los últimos acordes de la cita junto a «Allá arriba al Norte». O con canciones como «He cortado estas flores», que Víctor Manuel recuperó para la ocasión tras un tiempo sin interpretarla, y lo justificó porque solo la quiere cantar junto al Coro Princesa. Y tras más de dos horas de concierto y casi 30 canciones aparecieron clásicos como «Sólo pienso en ti» o «Soy un corazón tendido al sol», que dejaron enmarcada una postal sonora que como hace 25 años volvió a dejar huella.

