La lluvia frena la llegada de los romanos a la Campa Torres

Como si de la aldea de Astérix y Obelix se tratase, ayer la Campa Torres evitó la invasión romana. Eso sí, no fue por la fiereza de sus habitantes, sino por la lluvia, que impidó que las jornadas de recreación histórica a cargo de La Asociación Antique Mores pudiesen celebrarse como estaba previsto y se ciñesen, únicamente, al museo.

Pese a la ilusión de los recreacionistas, las precipitaciones terminaron por ser un impedimento. “Ahora mismo lo que estamos haciendo, en vez de las actividades que teníamos programadas, es hacer una ruta por el museo”, explicaba por la mañana Víctor Vega, uno de los miembros de la asociación, cuando si todo saliese según lo previsto debería estar dando una explicación sobre el verde del enclave, donde hay "una zona de reclutamiento de la legión u otra con la fabricación de escudos”, añadió Vega.

Y no solo eso. Este destacamento romano también ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar de una muestra de utensilios y ungüentos de a época, a cargo del experto Juan Manuel Melchor García, recreador e investigador de la época romana, especializado en medicina romana, que es, también otro de los organizadores. “Tengo reproducciones de instrumentos médicos que se usaban en aquella época recopilados de todos los museos que hay en Europa”, cuenta García, que llegó a este singular nicho "tras muchos años haciendo desfiles" y buscando "especializarse en algo que no tuviera nadie". De su mano los visitantes podrán disfrutar y aprender, por ejemplo, cómo se curaba una herida de flecha en esa época. “Esto no se puede ver en ningún museo”, destaca García, que tiene en su pasión también un afán divulgativo: "Me gusta poder explicárselo a las personas que nos visitan y ver que les gusta”.

La recreación pilló por sorpresa a algunos visitantes del museo. “Ahora aprovechamos y conoceremos también cómo era la vida de los romanos y más centrada en Gijón”, explica el pucelano Jose Luis Sánchez, de visita en la ciudad. Las jornadas de recreación viven hoy su último día

Las jornadas de recreación tienen hoy su último día, con actividades entre las 11.00 y las 14.30 horas.