La lucha vecinal también tiene su caricatura de Mortiner

Cuando se observaron caricaturizados por primera vez en LA NUEVA ESPAÑA, al ser protagonistas de "La figura de la semana", Álvaro Tuero Carnedo, Paulino Tuñón Blanco y Miguel Llanos Morán se quedaron fascinados y sorprendidos. La ilusión para los tres líderes vecinales fue mayúscula e indescriptible. De esas que ocurren una vez en la vida. Por eso, ver de nuevo los dibujos hechos por Suso Pérez Loza, "Mortiner", y, encima, rodeados de otros "míticos" de la ciudad en la exposición "Personajes de Gijón", organizada para conmemorar el 30.º aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, les hace todavía una ilusión mayor. Los tres coinciden: "Se trata de una experiencia única y muy bonita".

"La edición en papel fue una sorpresa, pero esto también lo ha sido, porque no me considero importante. Yo solo tengo el mérito de ser de Gijón", desveló Miguel Llanos, presidente de la federación asociaciones vecinales rurales Les Caseríes, delante de la pared en la que se encuentra su caricatura. "Para la versión en el periódico me tendieron una trampa y, ahora con la exposición me he llevado una buena sorpresa", dijo por su parte Álvaro Tuero, líder vecinal del Natahoyo. "La caricatura en físico fue una sorpresa muy grande y ahora verme aquí es tremendo. No me esperaba ser parte de la exposición", expresó Paulino Tuñón Blanco también histórico defensor de los intereses de los vecinos de La Guía.

"Es buenísimo. Las cejas son mías y esa barba de dos días, la expresión...", prosiguió Tuñón, que en su amplio currículum de méritos también puede presumir de haber sido directivo del Sporting, y que pese a tener "enmarcado" el dibujo en su casa, ayer admiraba la caricatura como si nunca la hubiera visto. Porque son justamente esos pequeños detalles los que, para Tuñón, marcan la diferencia: "Dan calidad y demuestran el talento del autor".

"Tenía muchas ganas de conocer a Mortiner para felicitarle en persona y lo hice en la inauguración", confesó Tuero, "fan incondicional" del dibujante de cuyo puño sale semanalmente la viñeta de la "Figura de la semana". Para el histórico presidente de la Asociación de Vecinos "Atalía" no hay duda, el coañés es "un fenómeno". "Salgo más guapo de lo que soy", bromeó sin dejar de pasar por alto la precisión de Mortiner para captar todo. Incluso "esos cuatro pelos que me salen nada más me rapo el pelo", explicó. Sin embargo, para Tuero lo más especial es el honor de "compartir espacio con todos estos personajes que se merecen estar ahí". Por eso, no necesitó más que unos pocos minutos dentro de la Antigua Rula para tener claro que no será ni la primera ni la última vez que atreviese sus puertas durante la muestra, que podrá ser visitada hasta el día 14 de este mes. Tuero va a volver a la exposición más pronto que tarde. Porque "las buenas experiencias hay que repetirlas las veces que haga falta y siempre bien acompañado".

"Voy a llegar a casa y me voy a poner a llamar por teléfono para que vengan a vernos", contó Álvaro Tuero. Entre todas esas visitas, la que no va a faltar es, sin duda, la de Río, el nieto de Miguel Llanos. "Yo voy a venir con mi nieto Río, que tiene 4 meses, para sacarnos unas fotos los dos juntos con mi caricatura", explicó muy orgulloso el de Les Caseríes.

Y los motivos para ello son varios. Además de porque, a juicio de Llanos se trata de una "exposición que está clavada y que es muy simpática gracias al excepcional trabajo de Mortiner", también porque la muestra es un viaje por la historia de Gijón. "Creo que ha sido una línea muy acertada", coincidió con él Paulino Tuñón. "Se refleja la gran pluralidad que tenemos en la ciudad", añadió el exdirectivo del Sporting, reconociendo, sin embargo, que de entre las 213 caricaturas que conforman la muestra, tiene un favorita: Margarita Salas. Eso sí, la decisión no ha sido nada fácil. "Hay muchos compañeros y amigos", agregaron Álvaro Turón y Fernando Llanos.

La entrada a "Personajes de Gijón" es gratuita. Está abierta de 17.00 a 21.00 horas de martes a viernes, ampliándose durante los fines de semana también a las mañanas, entre las 12.00 y la 14.30 Los lunes está cerrado.. "Personajes de Gijón" cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Gijón, de la Cámara de Comercio de Gijón, de la Autoridad portuaria de Gijón, del Banco Sabadell, de MG Cyasa y del Acuario Bioparc Gijón