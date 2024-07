Las ratas, un problema creciente en uno de los ejes hosteleros de moda de Gijón: "Parecen conejos"

"Hay un montón de ratas, ahora que llega el calor... lo de siempre. Puedes preguntar a quien quieras que seguro que las han visto". Así lo asegura René Álvarez, trabajador del bar El Viñedo, en plena ruta de los vinos. El suyo es un relato que calcan varios hosteleros de la zona, que afirman que la de los roedores es una problemática recurrente todos los veranos a la que el Ayuntamiento no termina de poner remedio. "Falta limpieza. Y si no lo hacen a fondo, el problema persistirá", advierten de un asunto que temen que pueda ir más.

"Todos los años pasa igual, nunca se remedió la plaga y sigue creciendo. Queremos que limpien más, especialmente las alcantarillas. Si no las limpian ahí sigue todo", denuncia Sonia Vega, propietaria del bar El AlVoroto, que se explaya: "El hedor que sale de las alcantarillas es horrible. Veneno no podemos poner porque nos denuncian, puede tocarlo un niño o comérselo un perro. A mí personalmente me da cosa abrir la puerta en la que no tengo escalón, parecen conejos".

Belén Álvarez en el Sobrelías. / F. B.

Los trabajadores de la zona coinciden en que no se está haciendo nada para remediar el problema, pese a que, afirman, el Ayuntamiento ha sido advertido de la presencia de grandes roedores. "Hay vecinos que dicen que está plagado. El problema viene si se te meten dentro y no te das cuenta. Una vez cierres la puerta poco hay que hacer porque pueden hacer un nido. Te la pueden liar" dice Jorge Canga, dueño de El Viñedo. Según el testimonio de los profesionales de la zona, la madera, el plástico o los cables eléctricos son las víctimas predilectas de los roedores.

Sonia Vega, frente a su negocio EL Alvoroto / F. B.

Estos avistamientos, tal y como señalan los hosteleros, no son cosa exclusiva de los profesionales de la bandeja. Aseguran que el asunto también es la comidilla entre los vecinos del barrio. "Una vecina nos dijo que estaba pasando una familia de ratas por encima de nuestro toldo. Yo llamé a Emulsa, les he avisado de que las hemos visto y me han dicho que eso iba con la limpieza de la calle, pero llevamos dos semanas viéndolas. Las calles están llenas", Marga Mihai, propietaria del Entrecalles. "Vi alguna, sobretodo cuando empieza a oscurecer, metiéndose o saliendo de alguna alcantarilla. Unas tres o cuatro. No eran aguarones gigantes, pero eran considerables", dice Alejandro Piñera, cliente habitual de la zona desde hace varios años.

Aunque algunos las han visto de día, es más frecuente su aparición cuando empieza a ponerse el sol: "Ayer (por el jueves), hacia las ocho de la tarde, sentí moverse el toldo que hay entre la obra y el bar. Se movía la planta y pensé que había algo raro, así que cerré la puerta y avisé al chico de enfrente para que viniese. También nos ha dicho una señora que vio seis pasando por la calle", relata Belén Álvarez, dueña del Sobrelías, sobre una problemática que, todos coinciden, debe ser atajada "cuanto antes".

