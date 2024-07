Ratifican la condena a cuatro de los tripulantes del narcobuque "Nehir", remolcado hasta Gijón

El Tribunal Supremo ha ratificado la condenada para cuatro de los nueve tripulantes del narcobuque "Nehir", la embarcación que fue remolcada hasta el puerto de El Musel tras hundirse cerca de las costas gallegas poco después de ser abordado por la Policía Nacional tras conocerse que en su interior se transportaban ingentes cantidades de cocaína. Se lograron recuperar en total 1.734 kilos de esta sustancia, pero en teoría se perdieron al menos otros 1.600 kilos por el hundimiento de la nave. La Audiencia Provincial había condenado a los nueve tripulantes a nueve años y dos meses de cárcel por un delito contra la salud pública de extrema gravedad. Inicialmente, los nueve interpusieron recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que ya fue desestimado. Ahora, cuatro de ellos, tres marineros, algunos de origen georgiano y otro turco, así como uno de los mecánicos, interpusieron recurso de casación al Tribunal Supremo. El máximo organismo ha tumbado sus argumentos.

Los cuatro deberán cumplir la sentencia dictada inicialmente por la Audiencia Provincial. Es decir, nueve años y dos meses de cárcel. El primero de los marineros, de nacionalidad turca, argumentó cuatro puntos en contra de su pena. Ninguno se tuvo en cuenta. El más llamativo es que el procesado dijo desconocer "la cantidad y la calidad de la sustancia transportada". El Supremo no le dio credibilidad puesto que del relato de los hechos se resuelve de "forma fáctica" esta duda, pero en el caso de no ser así, dice la Sala que el acusado incurre en "ignorancia deliberada". Este navegante alegó también temor a lo que le podría pasar a su familia de no cumplir con su tarea. El Supremo considera que no hubo ninguna amenaza que se pudiera probar.

El segundo de los recurrentes alegó otros cuatro motivos. Entre ellos se contaba también el de la ignorancia de la cantidad de droga que había que, lógicamente, no se tuvo en cuenta. El resto de las tesis tampoco se admitieron. Este alegó a defectos de forma a la hora de abordar la embarcación, al entender que no existía un permiso expreso de la República de Palaos –el país con cuya bandera navega el barco– para este efecto. El Supremo entiende que "podría haber una mera irregularidad", pero que en cualquier caso el abordaje y sus consecuencias fueron correctas.

El tercero de los tripulantes presento cinco motivos. Ninguno se aceptó. Entre ellos incluyó también la idea del "miedo insuperable" que le obligó a traficar, algo que el Supremo tampoco tuvo en cuenta. El cuarto de los recurrentes invocó, por su parte, tres motivos. El más curioso es que alegó problemas mentales a raíz de su entrada en prisión. Explicó que padece depresión con brotes psicóticos que se ve acentuada, en parte, por la barrera idiomática al ser su lengua materna el georgiano. Puso encima de la mesa informes periciales psiquiáticos, pero tampoco se tuvieron en cuenta por parte del Supremo para rebajar ni un ápice la pena. El principal argumento dado por el máximo organismo jurídico es que el informe del médico forense previo al juicio apuntaba a que el "procesado, desde el punto de vista médico legal, estaba en condiciones de prestar declaración". En consecuencia, las penas de nueve años y dos meses se mantienen para todos ellos.