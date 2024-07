La renuncia al plan de Prendes Pando carece de fundamentación para el PSOE

El edil del PSOE, Tino Vaquero, denunció ayer que el gobierno local ha renunciado a reformar el antiguo Palacio de Justicia en la calle Prendes Pando para destinarlo a usos sociales, sin contar con ningún informe que justifica que haya problemas de inviabilidad técnica, económica y de cumplimiento de plazos, en base a los que ha renunciado a seguir adelante con un proyecto que el propio gobierno local había anunciado a principios de año y que contaría con una subvención de 4 millones de euros.

Vaquero preguntó ayer en la Comisión de Urbanismo qué informes avalan su decisión y si habían hablado con el Principado para intentar salvar esa ayuda. "La respuesta que nos han dado no puede ser más esclarecedora; no elevaron ninguna propuesta al Principado. No hay informes, ninguno. La única cuenta que han echado es que los 15.000 m2 del edificio, con una ‘cifra optimista’ a mil euros el m2, pues estamos hablando de 15 millones y que no están dispuestos a asumir ese coste", por lo que considera que se trata de "una decisión de gobierno".

Por otro lado, el gobierno local también indicó que sólo va a permitir que las lonas publicitarias que se coloquen en andamios sólo permitirán que muestren cómo va a quedar la fachada tras la obra. El PSOE denunció el anuncio de una bebida alcohólica de alta graduación en una de la calle Rodríguez San Pedro.