El foco de donde viene la plaga de ratas en una de las zonas más de moda de Gijón (y no son las alcantarillas, según Emulsa)

Para la empresa municipal Emulsa el problema de la proliferación de ratas en el entorno de la Ruta de los Vinos no está en las alcantarillas, sino en un solar en obras. En concreto, las fuentes municipales consultadas, explican que se trata de una parcela que se encuentra al final de la calle Begoña, en el lado más próximo al Ayuntamiento. Indican, además, que es ahí donde se encuentran "sus madrigueras" y que es desde ahí desde donde salen para hacerse con los restos de comidas que quedan en las terrazas de la popular zona hostelera, donde, además de proliferar estos animales, proliferan también las quejas de los negocios que urgen una solución.

La presencia de ratas en la Ruta de los Vinos es un problema recurrente para los hosteleros, que verbalizaron en la edición de este sábado de LA NUEVA ESPAÑA sus quejas. El asunto no es de ahora, ya que en el pasado han sido muchos los que han visto a esta clase de animales. Si bien, temen que en estos meses, con el calor, la cosa vaya a más. "Me da cosa abrir la puerta, algunas son como ratones", apuntaba Sonia Vega, una de las hosteleras de esta zona.

Si bien, desde Emulsa se explica que el problema no está en las alcantarillas, que es a donde apuntaban algunos de los profesionales de la Ruta por su olor, sino que para la empresa municipal el foco del problema está en un solar en obras que en la calle Begoña. No se ha instado al dueño de este espacio a poner una solución. Y no se ha hecho porque mientras que las alcantarillas sí que son competencia de Emulsa, este asunto escapa del control de la empresa de limpieza y, señalan, depende de la concejalía de Urbanismo que, en este caso, encabeza el portavoz del gobierno local y el concejal de Foro, Jesús Martínez Salvador. "Es una cuestión de disciplina urbanística", apuntan las fuentes consultadas por este periódico.

Estas mismas fuentes también indican que en Gijón las actuaciones para poner coto a la presencia de ratas, que han sido avistadas también en otras zonas de la ciudad, son frecuentes. Así consta en la Memoria de Sostenibilidad de Emulsa, que es algo parecido al informe de la actividad de la empresa presidida por el edil popular Rodrigo Pintueles. En el documento del año pasado se especifica que en cuestiones de desratización se invirtieron 3.185 horas y ha habido 3.389 actuaciones. Además, se usa tecnología que consiste en la instalación de trampas inteligentes, colocando el año pasado la primera trampa con superficie camuflada del mercado. Se detalla también que está en fase piloto un plan científico preventivo basado en la migración de las poblaciones y se ha cambiado el biocida por uno que acorta los tiempos de colocación.

