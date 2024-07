Metrópoli dice adiós desde las estrellas: así fue el desfile final del certamen

«Es bestial». A María Fernández no le salían las palabras al ver pasar a los soldados imperiales flanqueando a Darth Vader, a Chewbacca saludando, a Spiderman fotografiándose con niños o a Lobezno amenazando con sus garras. Y no, no estaba en Hollywood ni en un gran parque de atracciones. Estaba en Gijón, en el Metrópoli, que un año más se despidió del público con su ya tradicional desfile de Comic Con.

«A los niños les encantan los superhéroes», explicaba Ana Fernández, acompañada por su hijo, con el que ya había visto el desfile el año pasado. Por delante sus ojos pasaban personajes como Pikachu, Bob Esponja o los Cazafantasmas.

Y no solo disfrutó el público. También los «cosplayers», vestidos con sus impecables y detallados trajes. «Esto no se ve todos los días», animaba Bruno Vilavella, este domingo un «Stormtrooper» de Star Wars. Al lado, Tamara Jaramillo esperaba junto a sus hijos, todos vestidos de Harry Potter, para ver a los «ewoks», «sus favoritos» dentro del universo creado por George Lucas.

La gran despedida del festival fue todo un éxito para los asistentes. También para la organización, que contabiliza en 400.000 los asistentes en los diez días de Metrópoli, récord en las once ediciones del certamen. Además, hubo nueve «sold outs» (todas las entradas vendidas) en diez días de festival. «El balance es muy positivo y satisfactorio», celebran desde la dirección de un certamen que otra vez ha sido sin duda uno de los reyes del verano gijonés.