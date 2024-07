"El nuevo modelo de atención social que prestamos necesita más personal"

La psicóloga Covadonga Landín es desde hace cuatro meses la directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, cargo al que llega tras haber trabajado en el Sanatorio Marítimo, en la Asociación Síndrome de Down y como voluntaria en la Cocina Económica.

–Un gran cambio.

–Yo vengo de la atención directa a las personas, de esa primera línea, con lo cual trabajar en la administración supone un gran cambio para mí. Vengo con mucha ilusión, pero también con una mochila cargada de mucho sufrimiento, el de las personas con las que trabajé en atención directa. Ese conocimiento de la realidad es una fortaleza.

–¿Cuáles son los principales problemas en su área?

–Estamos ante una realidad compleja y cambiante, como complejas y cambiantes somos las personas. La Fundación de Servicios Sociales y las entidades del tercer sector tienen que estar siempre planificando nuevas maneras de atender a las personas, centradas en el nuevo modelo de atención, buscar el camino para que todas las personas que se acercan a nosotros puedan ejercer sus derechos y vivan una vida que merezca la pena ser vivida. Tenemos que dar los apoyos necesarios para que todas las personas puedan tener oportunidades de salir adelante.

–¿Qué papel que considera que debe jugar el tercer sector?

–Las entidades del tercer sector son un pilar fundamental para nosotros porque son las grandes conocedoras de la realidad de primera mano. Están lideradas por profesionales muy buenos. Tenemos que trabajar en colaboración con ellas.

–¿Cuál es el perfil del usuario de Servicios Sociales, si lo hay?

–No hay perfil. Todas las personas pueden en algún momento de su vida necesitar de nuestros servicios.

–Se ha incrementado el número de universitarios sin hogar. ¿A qué obedece?

–Las situaciones que hacen que una persona acabe en una situación de exclusión social son muchísimas, tantas como personas existen y, además, cuando una persona acaba en una situación de exclusión social confluyen varias variables. Y la realidad hoy en día es muy cambiante; también hay personas que están trabajando y son pobres.

–¿Cómo ve la situación de las infraestructuras de Servicios Sociales en la ciudad?

–Hay nueve centros sociales para mayores, también tenemos a través de convenios dotaciones económicas para las entidades del tercer sector, para que también puedan realizar sus proyectos. Y hay ocho centros de Servicios Sociales con los equipos correspondientes. Gijón es una ciudad solidaria y con muchos recursos que tocan todos los ámbitos: personas mayores, la exclusión social, personas con discapacidad...

–Hábleme de la rehabilitación del Albergue Covadonga.

–Hemos reforzado la cuantía económica que se ha dado al albergue, de 890.000 a 1,3 millones de euros, para dar seguridad y estabilidad al proyecto, y a la Cocina Económica, para apoyar también este cambio de modelo en el que estamos inmersos. Ya no solo es un edificio que se va a remodelar y que va a tener una reforma integral, es que también va a haber una transformación en la manera de atender a las personas, que es muy importante.

–¿Cuál es el nuevo modelo de atención que está poniendo en marcha la Fundación?

–Un modelo centrado en la persona. Pasamos de una época asistencialista, en la que se aportaba a las personas alimentos de primera necesidad y techo, a centrarnos ahora más en que la persona desarrolle un proyecto de vida. Hacemos que la personas sea agente de cambio de su propio proceso e intentamos acompañarlas respetando sus deseos y sus elecciones; no somos nosotros los que las dirigimos, sino que las acompañamos para que ellas salgan adelante. Solo desde esta perspectiva se pueden iniciar procesos de cambio, para que no vuelvan otra vez a la misma situación, porque no hay personas que sean personas excluidas, sino que están en una situación de exclusión, de la que pueden salir. El nuevo modelo de atención pone a la persona en el centro para facilitar un proceso de cambio. También queremos potenciar la prevención, antes de que las personas se cronifiquen, ayudándoles para que salgan de esa situación. Cuanto primero detectemos el problema y apoyemos, más fácil va a ser.

–¿Cuantos trabajadores tiene la Fundación?

–Ahora mismo 127.

–¿Cuantos se dedica a esa atención personalizada?

–La puerta de entrada son los centros sociales –que cuentan con trabajadores sociales, educadores y psicólogos– y los cuatro equipos de intervención a familias. La idea es potenciarlos en la medida que podamos y que los equipos sean multidisciplinares.

–¿Tiene soldados bastantes?

–Por desgracia nunca son suficientes. La atención centrada en la persona requiere de mucha calidez y de mucho tiempo de dedicación.

–¿Cuántas personas precisaría?

–Lo ideal sería tener más personas, pero no sé cuantificarlo, porque estoy recién llegada al cargo. Es importante que las personas que nos lleguen sean bien acogidas y que se las trate con mucha calidez, y eso requiere tiempo; es verdad que hoy en día la carga burocrática nos impide a veces poder dedicar y acompañar a las personas, pero estamos en ello.

El edificio de Prendes Pando tendría muchas posibilidades para dotaciones sociales y es importante también por su situación céntrica

–¿Qué alternativa ve?

–Ahora mismo dependemos mucho del presupuesto que tengamos para la Fundación. Al final es un tema presupuestario que podamos tener recursos para aumentar nuestra plantilla. Pero soy consciente de que este equipo de gobierno es solidario, conoce la realidad y apostará por ello, empezando por nuestra concejala.

–¿Un objetivo de cara a los próximos presupuestos será intentar aumentar la dotación?

–Claro.

–¿Considera que es más importante ese aumento de plantilla que, por ejemplo, la reforma del antiguo Palacio de Justicia para usos sociales, que se ha descartado?

–Es verdad que el edificio de Prendes Pando era importante para dotaciones de carácter social, porque tendría muchas posibilidades, y el lugar donde está es muy importante, porque es la zona centro. Pero no depende de nosotros, porque la viabilidad económica y técnica es complicada, según han constatado los técnicos municipales. Pero la concejala de Servicios Sociales siempre ha visto un gran potencial en este edificio.

–¿Considera equivalente la alternativa de ubicar esos servicios en la vieja Jefatura de Policía Local en la calle San José?

–Todo lo que sea aumentar espacios y recursos es bienvenido. Entiendo que hay que estudiar esas viabilidades técnicas y económicas. Las características y la situación de ambos edificios son diferentes. Es algo que no depende de nosotros.

–¿Qué opina del problema de los migrantes menores (menas) ante la polémica de su reparto por comunidades autónomas?

–Yo atiendo a personas. Me da igual su procedencia, me da igual de dónde vengan. Lo que tenemos que atender es a la persona, en cuanto llega, desaparece todo lo demás; una vez que está aquí tengo que sacarla adelante y ayudarla. Y estigmatizar a estas personas es desconocer la situación de la que han venido y la mochila que traen con ellos y todo el sufrimiento que traen hasta llegar a nuestro país. En cuanto cambiemos la mirada, cambiaremos todos esos prejuicios. Nadie marcha de su país así porque le apetece, sino porque le ha quedado otro remedio.

–Hábleme de las actuaciones respecto a adicciones.

–Desde la Fundación nos ha preocupado mucho las adicciones a las nuevas tecnologías, como al consumo de pornografía a edades muy tempranas. Desde el departamento de promoción de la salud estamos haciendo mucho hincapié en estos consumos a edades tan jóvenes, también de juegos y las nuevas tecnologías. Nos genera mucha inquietud, porque desde muy pequeños los niños ya tienen el móvil en la mano.

–Aun sin que lleguen a caer en esas adicciones, parece que ahora los jóvenes se relacionan más a través de las redes sociales, sin despegarse del teléfono móvil, y menos en persona. ¿Lo considera contraproducente?

–Totalmente. Antes salíamos a la calle a jugar. Las nuevas tecnologías han traído muchas cosas buenas, pero a veces traen un caramelo envenenado, porque estas maneras de relacionarse son muy diferentes al tú a tú y perjudica mucho el bienestar emocional, el desarrollo de la persona es importante. A los padres les diría que los niños no hacen lo que se les dice, hacen lo que ven.

