Un gijonés entre la "jet set" de Ascot

"Era mi primera vez allí y es algo espectacular por la cantidad de gente que va. Nunca vi a tantas personas reunidas". A escasos metros de los reyes de Inglaterra, Carlos III y Camila, y entre todos los asistentes a la Golden Cup de las carreras de Royal Ascot, que se llevaron a cabo del 18 al 22 del pasado mes de junio en el condado de Berkshire, estuvo el exárbitro de voleibol gijonés Francisco Javier Aller Antuña.

Francisco Javier Aller, en uno de los bancos del hipódromo de Ascot. / .

En el "paddock", junto a los jockeys y preparadores, Aller pudo visualizar desde una posición privilegiada a los caballos y jinetes participantes en esta icónica competición hípica con más de 300 años de historia, así como a los miembros de la Casa Real británica que no quisieron perderse el evento. "Todo estaba hecho con una elegancia impresionante, y los controles de seguridad eran increíbles, porque estábamos muy cerca de los reyes", afirma Aller, un aficionado del mundo equino que reconoce que "la experiencia superó por completo mis expectativas".

"Hasta este año lo veía por la televisión todo muy difuso, y allí te encuentras con gente de todos los niveles y con caballos del mejor nivel", profundiza, antes de señalar que "la diferencia entre este campeonato y los que estamos acostumbrados a ver es abismal". "Lo que sucede allí es una cosa única y hay gente de todas las clases. En nuestra zona teníamos que ir con etiqueta y corbata porque estaba el Rey, pero también había otras zonas sin etiqueta", explica. Eso sí, añade que "no deja de ser un evento vistoso y elitista".

El exárbitro gijonés, al que le acompañó en esta experiencia su mujer, la británica Denise Anne Taylor, subraya que le llamó la atención que "el césped estaba muy firme". "Hizo un tiempo excepcional, la temperatura no bajó de 25 grados y eso favoreció a los caballos rápidos", comenta Aller, que incide en que "los caballos, que eran la mayoría de Dubái, nos parecieron de lujo".

Para cumplir con una de las máximas tradiciones de quienes asisten a las carreras de Royal Ascot, Aller, que acudió como invitado a la cita, quiso participar en las apuestas y se marchó satisfecho con los resultados obtenidos. "Por suerte conseguí entre 350 y 400 libras y me sirvió para traer regalos. Me salió bien", afirma Aller, que define a la cita como "una competición digna de admirar y una de esas experiencias que merece ser vivida, al menos, una vez". Sin embargo, Aller no esconde que su intención pasa por volver a estar presente en la próxima edición. "Ojalá podamos volver a estar allí porque, sin lugar a dudas, lo que se vive allí durante esos días es algo emocionante", confirma.