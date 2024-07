La hostelería empieza el verano lastrada por "la falta de personal cualificado"

Un problema al que año a año no se le encuentra solución y que tiende a empeorar. La falta de personal en la hostelería para cubrir puestos de cocina, camareros y escanciadores vuelve a atenazar, un verano más, a los negocios de Gijón. Los profesionales señalan a que el problema no es solo una cuestión cuantitativa en el sentido de que no haya mano de obra, sino también cualitativa por el déficit del "personal cualificado". Los hosteleros sostienen que las causas son "complejas" y "diversas". Un importante grupo de empresarios achacan la situación al "exceso de ayudas sociales" que, según ellos, hay en el panorama laboral español en estos momentos. Si bien, otros profundizan algo más y aseguran que no hay una única causa para explicar un problema que se debe más a que el del hostelero se trata de "un oficio muy estigmatizado". Lo que sí tienen claro son las consecuencias. Aseveran que hay locales que cierran varios días a la semana y otros que se verán abocados al cierre.

El presidente de Otea Gijón, Ángel Lorenzo, analiza la situación. "Hay un gran problema de personal en casi todos los sectores y en el nuestro también", aclara el líder de la patronal de la hostelería en la ciudad. "Eso hace que muchos establecimientos no puedan abrir más días u horas porque no terminan de encontrar personal para doblar turnos", añade.

Cesáreo Eijo, que regenta, entre otros negocios, dos importantes locales en los bajos de El Molinón, también suscribe la problemática de la falta de personal. "Es un problema conocido. Ya es tan viejo que incluso entra dentro de la normalidad", comenta. Explica que, en su caso, el quid de la cuestión no es está tanto en la cantidad, sino en la calidad. "En mi caso, tengo el personal cubierto pero no es tan cualificado", detalla. Para Eijo el problema está en las ayudas sociales. "La gente puede vivir ahora sin trabajar. Entonces, o te pide que le des dos horas de alta o que ni les des para poder seguir cobrándolas", asevera. "Está bien que haya ayudas, pero para el que las necesite. Están demasiado generalizadas y es un arma de doble filo porque hace que la gente puedan vivir mejor o peor, pero que no tengan la necesidad de trabajar. Esto va a más y la cosa va a peor. Los locales vamos a dejar de tener valor. Están cerrando negocios que funcionan", explica.

Paco García, otro conocido empresario de Gijón con importantes negocios hosteleros, sigue una línea similar a la de Eijo. "No hay empleados y da igual lo que ofrezcas. Faltan trabajadores, especialmente con formación", cuenta. "El sector ha perdido mucho, pero no es solo la hostelería. Solo hay que darse una vuelta para ver qué pasa en otros mercados", apostilla. García también achaca estas circunstancias al exceso de subsidios. "El problema es que hay muchas ayudas. Ahora, un chaval de 18 años recibe 400 euros para poder irse de festival y antes para poder ir a cualquier sitio necesitabas trabajar", considera.

Paco García concreta que esta situación ya tiene consecuencias negativas para la hostelería. "El no tener personal cualificado hace que tengas que cerrar partes del negocio y que la gente buena que tienes termine por quemarse porque son los que tiran del carro", explica. "Es algo que afecta en todos los sitios. E insisto, da igual los días de descanso que des. No hay gente para trabajar", añade García, que vaticina cierres en el sector.

Juan Carlos Martínez es el director de comunicación y marketing del grupo Tierra Astur. Coincide en el asunto de la falta de personal, pero no cree que el tema se deba a la cuestión de las ayudas. "Creo que es algo mucho más complejo que todo eso. La pandemia fue un parón importante que hizo que mucha gente se replanteara las cosas. Además, hay una cuestión importante y es que hay que dignificar la profesión", señala. "El camarero, el cocinero y el escanciador son oficios muy vocacionales. Conozco mucha gente que disfruta con esos trabajos, pero durante mucho tiempo pareció más como una profesión refugio, como sucedió con la construcción", aclara. "Creemos que la solución tiene que ser algo más global. Nosotros tenemos escuelas y diferentes cursos y contratamos a todos los niveles de experiencia, pero si la apuesta es por un turismo de calidad eso hay que potenciarlo y ello se debe apoyar también lo público", finaliza.

Félix Marcos, el portavoz de la plataforma "Hostelería con Conciencia", también analiza la cuestión en las mismas coordenadas, pero con matices. Es decir, cree que existe una evidente falta de personal, pero no cree que se deba a una cuestión de las ayudas. "Si fuera una cuestión de las ayudas no se podría contratar en ningún sector. La hostelería se ha dado cuenta de que hay que respetar la dignidad del trabajador y los derechos laborales, pero ya está muy estigmatizada. Los salarios no son bajos, pero se sigue creyendo que se van a hacer muchas horas", desgrana. "Es una realidad que existe. Sin ir más lejos hoy –por ayer– estuve un merendero y como vieron que sabía manejar la bandeja me ofrecieron directamente trabajo para empezar al día siguiente", añade.

Un flojo inicio del verano

No solo la falta de personal lastra a la hostelería, sino que a ese problema hay que sumarle lo que el sector considera un inicio de verano más bien flojo. La primera razón que esgrimen los hosteleros son las condiciones meteorológicas en las que, obviamente, poca solución se puede poner. Pero apunta también al exceso de eventos que hay en Gijón, especialmente se refieren a los grandes festivales como Metrópoli o la Semana Negra, y también a las fiestas de prao. "Teníamos buenas expectativas por como había sido mayo y por el incremento del turismo internacional, pero junio y esta primera semana de julio no ha sido como se esperaba", cuenta Ángel Lorenzo. "La climatología ha sido adversa, pero también el público está llenando los festivales y las fiestas de los barrios", analiza el líder de Otea Gijón.

"Es un tema que sorprende a los visitantes. Muchos preguntan que por qué hay tan poco gente", explica Lorenzo. "Debemos reflexionar sobre ello y llegar a convivir porque la hostelería da empleo todo el año y cada vez se hace más difícil soportar las cargas de un establecimiento hostelero en invierno si no se consiguen beneficios en verano para paliarlas", puntualiza el presidente de Otea. "Hay que cuidar la hostelería porque si queremos un turismo de calidad no lo puede haber sin una hostelería de calidad en la ciudad", apostilla.

Paco García también piensa de una forma muy parecida. "La hostelería sufre con el tema de las verbenas y de los festivales. Si vienes ahora de vacaciones a Gijón lo normal es que no vuelvas, porque vas a los restaurantes y no hay gente, vas a los locales y tampoco. Solo la hay en los festivales", considera García. "Debería de haber algún tipo de regulación porque es algo que afecta a todo el verano. Siempre hay tres o cuatro verbenas a la vez y luego algún festival", comenta. "Cuando llega el verano, lo que buscas es recuperar lo del invierno... pero si te encuentras con esta situación es complicado", opina.

Félix Marcos también va por una línea parecida. "Mucha gente se ha reforzado para esta campaña y lo que hemos encontrado han sido terrazas completamente desiertas. Hay eventos que hacen que la hostelería se resienta. Al menos durante esta semana, la noche gijonesa se puede decir que ha muerto", concluyó el portavoz de hostelería con Conciencia.

