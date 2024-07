Una muestra "de la vida pública de Gijón"

"Más que una exposición de caricaturas, es una exposición sobre la historia contemporánea de Gijón a través de su vida pública, que al final es la más importante". Coinciden Álvaro Muñiz, presidente del Ateneo Jovellanos, y Pedro Roldán, su homólogo en la Sociedad Cultural Gijonesa, dos de los representantes de entidades culturales que protagonizan la exposición "Personajes de Gijón", al calificarla como "imprescindible". "Es amena y didáctica. Todo el mundo debería verla", vuelven a coincidir sobre la muestra instalada en la Antigua Rula, que reúne 213 caricaturas de los protagonistas de "La figura de la semana" firmadas por Suso Pérez Loza, "Mortiner", y que ha sido organizada por LA NUEVA ESPAÑA de Gijón con motivo de la celebración del 30.º aniversario de la edición.

Muñiz y Roldán, junto a la caricatura del primero de ellos. / A. de la Fuente

La de Muñiz es una de las caricaturas más antiguas de las que forman la exposición. En blanco y negro, en el dibujo de Mortiner se le puede ver sin las gafas puestas, con la cara más afilada y con un par de décadas menos. "Por supuesto que recuerdo cuando me la hicieron. Fue por mi posición de director de la Feria de Muestras. Y evidentemente fue un orgullo", recuerda mientras contempla el dibujo, que en la exposición está flanqueado por el del filósofo José Luis García Rúa y el dibujante Ángel de la Calle.

Público en la exposición. / A. de la Fuente

Rememora además Muñiz, que su irrupción como "Figura de la semana" tuvo mucha repercusión en su entorno. "Me llamó mucha gente. Unos para felicitarme, otros para decirme que salía muy guapo... Me hizo mucha ilusión porque, además, tú tienes una concepción de ti mismo, pero no sabes si conectas con la gente. Este tipo de reconocimientos, más aún cuando vienen de un medio de comunicación, vienen un poco a reconocértelo, y por eso me hizo mucha ilusión, aunque también soy consciente de que a este reconocimiento me llevó estar en ese balcón público al que me llevó primero mi labor en la Feria de Muestras y, ahora, en el Ateneo Jovellanos", profundiza.

Una sensación muy parecida a la que tuvo Roldán cuando el 22 de septiembre de 2013 fue el protagonista de "La figura de la semana". "Antes de verlo en el periódico ya me había llamado mi hermana por la mañana para decírmelo", rememora, con una sonrisa de oreja a oreja, sobre lo que fue "una sorpresa enorme". "Además de mi hermana, también me rebotaron fotos amigos, compañeros de trabajo... Fue la leche", explica sobre aquel perfil que iba firmado por el hoy cronista oficial de Gijón, y también colaborador de este periódico, Luismi Piñera.

Precisamente, para el presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa Mortiner es "el otro cronista oficial de Gijón, el gráfico". "Caricaturiza, pero no ridiculiza. Su obra es un fiel reflejo de la vida social de la ciudad. Por eso ser dibujado por él es supone un orgullo", señala Roldán, "escoltado" por José Ramón González, presidente de Cruz Roja, y el sacerdote Adolfo Mariño Gutiérrez, nombrado la semana pasada "número 2" de la iglesia asturiana, en la exposición.

Muñiz, a su lado, también destaca la maestría de Mortiner. "Siempre he dicho que tiene un talento descomunal porque, además, con sus trazos refleja no solo la figura, sino también el carácter del protagonista", expresa el del Ateneo Jovellanos, quien también resalta el orgullo de que la suya haya sido una de las 213 caricaturas seleccionadas. "Creo que la muestra ha quedado bien repartida y bien hilada, sin departamentos estancos. Es amena para el visitante", agrega, al tiempo que aclara ente risas: "Y no son palabras de niño bien educado. Lo digo de verdad".

"Personajes de Gijón" se mantendrá disponible al público en la Antigua Rula hasta el domingo, día 14. Hoy permanecerá cerrada por descanso. A partir de mañana y hasta el viernes está abierta en vespertino, de 17.00 a 21.00 horas. El sábado y el domingo, además, la sala abre tanto por la tarde como por la mañana, de 12.00 a 14.30 horas. "Personajes de Gijón" surge en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, la Cámara de Comercio de Gijón, la Autoridad Portuaria, Banco Sabadell, MG Cyasa y el Acuario Bioparc Gijón.