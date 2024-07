"El sindicalismo es muy necesario, pero no da derecho a acosar, como en La Suiza"

Después de 30 años como magistrado, 20 en la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez solicitó en septiembre una excedencia para ejercer como letrado en el bufete madrileño Ramón y Cajal Abogados. Ha defendido a los propietarios de la pastelería gijonesa la Suiza, consiguiendo una condena que acaba de ser ratificada por el Tribunal Supremo contra seis sindicalistas de CNT de tres años de prisión por un delito de coacciones graves y otro contra la administración de Justicia y también a indemnizar con 125.428 euros al dueño de la pastelería, que tuvo que cerrar por el hostigamiento que sufrió.

–El Supremo acaba de ratificar la sentencia de La Suiza.

–Los derechos de los trabajadores y el sindicalismo son muy necesarios en la defensa de los derechos de los trabajadores, pero es que José Álvarez, la víctima, es un trabajador con un negocio pequeño. Ampararse en el sindicalismo para el tipo de coacción que sufrió no tiene sentido y menos en una ciudad pequeñita como Gijón, en la que durante cinco meses estuvieron acosando.

–Los hechos se produjeron hace años. ¿Se ha tardado?

–En el Tribunal Supremo la casación ha tardado bastante, un año y medio. A José Álvarez y a su familia lo que ha ocurrido le ha costado tener que irse de Gijón, ir a la ruina. Le subastaron su casa y tuvo que cerrar y todavía no ha visto un solo euro de la indemnización.

–¿Cuál es la trascendencia jurídica de esta sentencia?

–Se condena por unos delitos comunes sobre los que ya estaba sentada jurisprudencia, no por un delito relacionado con la actividad sindical. La novedad es que los condenados son de un sindicato cuya tradición histórica es agresiva y lo que se ha dicho es que este tipo de «actividad sindical» no es legal. No tienen derecho a acosar, a llamar delincuente sexual, maltratador, explotador... se le dijo de todo, se empapeló Gijón.

–¿Pone límites a qué hacer al amparo de la libertad sindical?

–Más bien de la libertad general, porque se les condena por delitos contra la libertad y seguridad de los ciudadanos. En el caso de La Suiza hay un antes y un después en Asturias, donde CNT tiene bastante arraigo, y a partir de ahora van a tener que medir muy bien lo que le exigen a los empresarios y cómo se lo exigen. No a los trabajadores como José Álvarez, sino a los empresarios.

–Recientemente se conoció otra sentencia que absuelve a quienes habían hecho escraches a Irene Montero y Pablo Iglesias frente a su casa. ¿Qué opina?

–No conozco la sentencia. En cualquier caso, estamos en la dinámica de hasta dónde un político tiene que aguantar determinadas actuaciones de ciudadanos. Los escraches son inadmisibles, pero es que los primeros que hacían escraches eran ellos. No soy partidario de los escraches, lo primero que hay que tener es respeto y últimamente en España brilla por su ausencia.

–¿Cómo llevó este caso?

–El hijo de José, Pablo, me llamó en plenas Navidades y me dijo que el juicio empezaba a principios de enero. Me envió papeles y lo acepté. Le dije que las posibilidades de ganarlo eran del 90%, pero que en la práctica, tratándose como se trata a los sindicatos, se podrían reducir mucho. Tuvimos la suerte de que nos encontramos con un juez valiente, con una audiencia provincial valiente y con que el Supremo, por unanimidad, ha desestimado el recurso de casación. Y eso que en la composición de la sala del Tribunal Supremo hay dos jueces claramente «progresistas».

–¿Un juez valiente?

–Es un asunto de mucha impresión, que es muy fácil de si uno no está bien asentado y sereno, decir que era en el ejercicio de la libertad sindical y fuera.

–¿La ejecución de sentencia va a afectar al sindicato?

–Está condenado como responsable civil subsidiario y tiene una sede en propiedad, aparte de que hay una fianza prestada. No creo que llegue a hacer falta un embargo.

–Habla de magistrados progresistas. ¿Cree que la gente identifica progresistas y conservadores con partidos políticos?

–Cuando digo progresistas no se vencen con su ideología, como si digo conservadores, no nos vencemos con la nuestra. Yo era un juez manifiestamente conservador. Me refiero a la percepción que se tiene del mundo. El que diga que no tiene ideología, miente. Lo que me refiero es que un juez de los que llamamos progresistas suele tener una sensibilidad diferente que un juez conservador hacia determinadas cuestiones como el derecho sindical.

–¿Qué le llevó a la abogacía?

–No quería volver a la Audiencia Nacional, que tenía mi plaza reservada, pero tampoco sabía a donde ir. Simplemente porque después de haber estado en la Audiencia Nacional no te apetece irte a una provincial o a un juzgado. Se juntaban también motivos personales. Aparte, yo en la carrera judicial estaba amortizado. Yo, que he celebrado los juicios más importantes de los 30 últimos años de España y resulta que ni siquiera me seleccionaban para la terna del Tribunal Supremo, que lo pedí dos veces, cuando objetivamente tenía méritos de sobra. A la segunda pensé «estoy amortizado, me voy».

–¿A qué lo achaca?

–En general, el Consejo General del Poder Judicial no quiere problemas y yo no era un juez pacífico. No me casaba con nadie como hace la mayoría de compañeros, pero es que además no tenía protección de un lado ni de otro. Para que lo entienda todo el mundo. Yo, juez conservador, dicto la sentencia del 11M como presidente y ponente y dicto la sentencia del Yak 42 como presidente y ponente. Las dos en contra de los deseos del partido político mayoritario en ese momento. Pero también había dictado la sentencia de la PSV, donde condené como responsable civil subsidiario a la UGT, que luego el Supremo la eximió. Los jueces resolvemos en derecho con independencia de nuestra ideología, pero, mientras unos tienen una afinidad muy clara con un sector u otro del mundo político, que en definitiva es el que maneja todo, pues otros no. La mitad de la carrera no está asociada. Son los jueces silentes.

–¿Qué sugiere?

–Un sistema con cinco categorías de jueces en los que en el penúltimo escalón no pudiera estar más del 15% de la carrera.

–¿Diferencia?

–Que durante tu trayectoria como juez te dedicas a trabajar, no a hacer politiqueos, a hacer chanchullos, a ganar amistades, porque sabes que hasta que tengas 30 años de ejercicio no serías elegible para el Tribunal Supremo. El gran problema que hay en España es que cuando se ingresa en la carrera judicial mucha gente está ya dando codazos y hacerse amigos y relaciones para ascender hasta la máxima categoría.

–¿Considera que hay politización de la Justicia?

–Sí, y judicialización de la política. Los partidos están permanentemente llevando a la Justicia cuestiones que se tendrían que resolver políticamente, no en los tribunales. No estamos hablando sólo de la Justicia penal, que es la que más usan, por cierto. Hay muchas cosas que no tendrían que estar en los tribunales, además con los desagradables resultados que luego se producen.

–¿Se refiere a la pena de banquillo?

–Al sacrificio de una vida, porque llevar a una persona, sea político o no, a un juzgado le cambia la vida, sobre todo si es un juzgado penal.

