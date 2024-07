Inspiración asturiana para hacer desfilar a Gaudí, el gijonés Jorge Nava lleva su traje-lienzo a una exposición en el Castillo de Montjuic

"Intenté divertirme mucho, porque no me iba a preocupar por hacerlo perfecto cuando no había hecho nada igual nunca". Eso que nunca había hecho antes el artista plástico gijonés Jorge Nava es pintar un vestido para participar en un desfile de moda. Además, el trabajo tenía que estar inspirado en el gran genio catalán Antonio Gaudí. Eran esas las condicionantes básicas que a Nava le pidieron para participar, representando a Asturias, en la exposición "Gaudí como pretexto", que hasta finales de septiembre puede verse en el Castillo de Montjuic, en Barcelona. Se trata de otro proyecto del modisto Manuel Fernández, director del Fashion Art Institute, que desde hace más de 20 años tiene como misión "promover la interacción entre las disciplinas artísticas, contrastar ideas y realizar trabajos conjuntos para lograr una integración cultural y educativa, contribuyendo al conocimiento y difusión del arte, el diseño y la cultura con una firme apuesta por la sostenibilidad, la tecnología y el compromiso social".

En detalle, el vestido con motivos del arquitecto catalán diseñado por el modisto gijonés. / Fashion Art Institute

En total, Fashion Art ha realizado hasta la fecha más de 30 exposiciones en museos de todo el mundo, con más de 3.000.000 de visitantes. Manuel Fernández ha incorporado al proyecto más de 300 piezas intervenidas por reconocidos artistas plásticos de 46 nacionalidades, creando así la colección más importante del mundo de moda y arte y contando entre otros nombres con trabajos de Manolo Valdés, Juan Genovés, Grimanesa Amorós, Úrculo…

Esta vez Fernández hizo girar su proyecto expositivo en torno a diseños artísticos inspirados en las columnas de doble giro y orgánicos capiteles de Gaudí, de tal manera que hubiera un vestido ideado por artistas representantes de diversas comunidades autónomas. El resultado es una combinación de arte, moda y arquitectura plasmada en 19 trajes-lienzo.

Jorge Nava, nacido y afincado en Gijón, se licenció en pintura por la Universidad del País Vasco. Este mismo año ha sido ganador del XXVI Certamen Nacional de Pintura Nicanor Piñole con la obra "Sin título" y ha expuesto sus obras en la Urvanity Art Fair de Madrid. Actualmente expone en la Recepción de la Laboral "Las flores del bien", hasta el 31 de julio.

Fue justo después de la exposición madrileña cuando le propusieron representar a Asturias en un nuevo proyecto del Fashion Art Institute. Nava reconoce que le "encanta la obra de Antonio Gaudí", y este mismo año tuvo la oportunidad de ver dos de sus obras culmen: la basílica de la Sagrada Familia y La Pedrera-Casa Milà. Fue precisamente este último el que le sirvió de inspiración para su obra, basándose en la puerta de entrada de la casa. Y es que es este aspecto el que más le gusta de Gaudí: "La relación espiritual que el autor tenía con la naturaleza, que siempre quedaba reflejada en sus obras". En esta puerta concreta, dice, se encuentran claras similitudes con una cueva que desprende un misticismo especial.

Respecto al proceso de creación, Nava remarca que era la primera vez que pintaba un vestido, aunque era una idea que ya tenía en mente desde hace tiempo. De ahí que intentara, sobre todo, "divertirme mucho". Asegura también que él nunca pinta basándose en imágenes o bocetos, sino más bien en sensaciones, recuerdos o una especie de ambientes poéticos propios que intenta recrear, y que fueron esas sensaciones que tuvo en aquella visita a La Pedrera unos meses antes las que le sirvieron de fuente de inspiración.

Un resultado que ahora se puede contemplar de forma estática en el Castillo de Montjuic, pero que hace unos días pudo verse en movimiento en el desfile de modelos que se organizó el 27 de junio con todos los creadores y sus trabajos.

Respecto a Manuel Fernández, reputado diseñador de moda que ha trabajado en la Pasarela Gaudí de Barcelona o en la New York Fashion Week, entre otras muchas, sigue teniendo en el Fashion Art Institute uno de sus más queridos proyectos. Se trata de una fundación que ya ha realizado hasta la fecha muchas exposiciones, destacando "Fashion Art EU", que recibió 400.000 visitantes en el Parlamento Europeo, y la última, en el Bahía Palace de Marrakech, con 350.000 visitantes en 2023.

Para esta exposición sigue el objetivo de rendir homenaje al estilo único, la visión innovadora y la profunda espiritualidad del genio catalán. "Me siento muy orgulloso de representar a Asturias en este evento y en el desfile", sostiene rotundo Jorge Nava.

