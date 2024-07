Todos los conciertos gratis y actos de la Semana Grande de Gijón: las fiestas de Begoña se acercan

Ya se acercan las fiestas de la Semana Grande en Gijón de Begoña, que arrancará el próximo 3 de agosto, con el pregón en el balcón del Ayuntamiento en la plaza Mayor, hasta el día 15. Y los artistas que actuarán en conciertos gratuitos ya están confirmados, con nombres como Juan Magán, Álvaro de Luna, Rodrigo Cuevas, Rozalén e “Ilegales”.

Las fiestas comenzarán con la inauguración oficial del evento, ya que a las nueve de la noche será el pregón desde el balcón del Ayuntamiento. Aún está por confirmar quién se encargará de leerlo. Algunos de los artistas que actuarán a lo largo de esos días serán Rozalén, Rodrigo Cuevas, “The Soulers”, “Querida Margot”, “Seguridad Social”, “Muchachito Bombo Infierno”, Nil Moliner, Álvaro Luna, “Modestia Aparte”, “Nacha Pop”, “Hevia Busindre Reel”, Ángel Stanich, Mina Longo, Donna y las Dinamos y Juan Magán.

Los conciertos comenzarán el día 3 de a las 14:00 horas. Actuarán en la plaza Mayor “Velvet Candles”, un quinteto de Barcelona que mezcla rock con temas propios de creación. Ese día, a las 21.00, será el pregón en el Ayuntamiento. Y actuarán grupos tradicionales como el Grupo folclórico La Alegría, Coros y Danzas Flor de Xaranzaina, Real Grupo de Cultura Covadonga, la Escuela de Música Tradicional Trubiecu, la Agrupación folclórica asturiana Los Xustos, El Xolgoriu y El Xiringü.

Además, habrá bailes a cargo de la Danza de las Tabiernes, Jostina Asturiana y Muñeirona. Estará acompañado por la música de Moisés Martínez a la gaita y Víctor Manuel Álvarez González al tambor, con las voces de grupos folclóricos de Gijón. Estará dirigido por la Asociación de coros y danzas Jovellanos. Actuará también Víctor de Cimadevilla, que interpretará el “Gijón del Alma” y “Asturias”. Ese mismo día será la gala de clausura del XXII Festival Internacional de Bandas de Gaitas Villa de Gijón y, a su vez, estará presente la orquesta “Costa Dorada”, a las diez en el paseo de Begoña. A las once, en Poniente, llegará el gran concierto de la jornada con Rozalén. Todo ello gratuito.

El 4 de agosto será el Día de Asturias en Gijón con la Jira en el cerro de Santa Catalina. El evento comenzará a las 10:45 horas, con desfile desde el paseo de El Molinón hasta el Cerro. Participarán alrededor de 20 grupos tradicionales, con presencia de formaciones de Galicia y de Aragón. A las 13:00 horas, será la Puya del Ramu y, a las 13:15 horas, se bailará la Danza Prima. A las 13:30 horas, será la entrega de premios a la mejor presentación de comida de prau de la jira. Y, a las 16:30 horas, habrá una exhibición de deportes autóctonos.

Ese mismo día, en la plaza Mayor, actuarán a las 19:30 horas “The Soulers” y “Querida Margot”. A las 21 horas procederá José Manuel Iglesias, que presenta su último disco “Sagitario”. Una de las grandes citas de la Semana Grande será a las 23 horas en Poniente con la actuación de Rodrigo Cuevas con su “Romería”, de nuevo con entrada libre en la explanada junto al Acuario de Gijón.

El 5 de agosto, a las 21:00 horas en la plaza Mayor, será la actuación “Homenaje a Compay Segundo”, mientras en Poniente, a las 22:30 horas, arrancará el festival “Forever Young Fest”, con grupos de la década de los ochenta y de los noventa como “Modestia Aparte”, Nacha Pop y “Seguridad Social”.

El día 6 de agosto, en la plaza del Seis de Agosto, será el homenaje a Jovellanos a las once. A las nueve, en la plaza Mayor, actuará “Thurston Moore”. A las 23 horas, en Poniente, procederá el gaitero asturiano “Hevia”. El 7 de agosto, a las nueve, de nuevo junto al Ayuntamiento, estará Ángel Stanich y, a las once, en Poniente, Álvaro de Luna, quien fuera ganador del premio a la Mejor Canción en los 40 Music Awards del 2023 con “Todo Contigo”. El 8 de agosto, en los mismos emplazamientos y a las mismas horas, les llegará el turno a “Naibe New Beaters” y Nil Moliner, en la plaza Mayor (21 horas) y Poniente (23 horas) respectivamente.

El viernes 9 de agosto actuará el asturiano "Enol" en la plaza Mayor a las nueve. A las once, tocará en Poniente “Muchacito Bombo Infierno”. El sábado, a la una de la tarde y en la plaza Mayor, estará la artista local Mina Longo y, a las nueve, “Donna y Las Dinamos”. A las once, en Poniente, llegará el turno del rock de “Ilegales”, otra de las grandes citas de las fiestas de Begoña de Gijón. El día 11, a las nueve, Falete desplegará su voz en la plaza Mayor y, en Poniente, a las once, le llega el momento a “La Plazuela”, grupo clave de la música andaluza. El día 12, en los mismos emplazamientos, a las nueve de la noche actuará “La Fantástica Banda” y a las once, en Poniente, “Meute”.

El 13, en la plaza Mayor, estarán “The Sacred Souls” y, a las once, en Poniente se espera una gran entrada, siempre gratuita, con Juan Magán. El 14, en la ansiada noche de los Fuegos de Begoña, habrá música en diversos puntos de la ciudad a partir de las 00.30 horas: en el paseo de Begoña, con “Eleven”; en la plaza de la República, con “Los de Siempre”, actuará “Ruta del Sur” en el Arbeyal y la "Orquesta Principal" en la plaza del 3 de abril. Asimismo, en Poniente le llegará la hora al afamado grupo “Assia” que hará un pase previo a los fuegos, a las 23:00 horas, y otro posterior hasta las 2.30 horas.