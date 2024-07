"Gijón es atractiva por su belleza y sus servicios para el turismo de congresos"

Belén Aguirrezabalaga González (Gijón, 1970) es pediatra en centro de salud Somió-El Parque. Estudió la carrera en la Universidad de Oviedo e hizo en el HUCA en lo que antaño era maternidad el MIR, hasta que se especializó en lo suyo. Empezó a trabajar combinando la atención primaria y la atención especializada hasta que optó por la primera en octubre de 2001. Forma parte del comité de organización del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, que llegó a Gijón a finales del año pasado, y forma parte del Grupo de trabajo de Vacunas (Vacap) de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Acaba de ser nombrada "Embajadora de Gijón" por el Club de Empresas de Turismo de Negocios.

–¿Qué supone este reconocimiento para usted?

–Me ha hecho mucha ilusión porque el año pasado, antes del Congreso Nacional que celebramos aquí en Gijón, nos invitaron a la organización a asistir a la gala de Embajadores y así conocer lo que eran estas figuras. Era algo que nosotros no conocíamos. Me hizo mucha ilusión saber que este año me lo habían otorgado a mí. Creo que es un reconocimiento al trabajo. Organizar un congreso no es labor de una persona.

–¿Por qué cree que se lo dan a usted?

–Bueno, es verdad que en el 2020 había organizado una jornada de vacunas. La sociedad científica a la que pertenezco coordina el grupo de trabajo y hacemos todos los años esa jornada. Fue en el 2020 cuando la trajimos aquí, justo antes de la pandemia. El año pasado ya fue la celebración del Congreso Nacional. Insisto, que este congreso es una labor de equipo. Hay un comité científico y un comité organizador y fui la cabeza visible de todo ese conjunto de personas.

–Es un trabajo grande...

–Sí, pero para mí fue un placer traerlo a Asturias. Me ayudó mucha gente, empezando por el presidente del comité científico, Venancio Martínez, que es compañero aquí en Gijón. Fue un placer que tantos compañeros pudieran conocer esta ciudad, que es la mía, en la que vivo y en la que trabajo. Aproximadamente vinieron unas mil personas.

–¿Con qué se quedó la gente de Gijón?

–Fue un programa científico apretado, pero a la gente le dio tiempo a disfrutar de la ciudad. En el recinto ferial se presta a ello. Se quedaron con todo un poco. La comida, claro, es un éxito asegurado. Gijón es una ciudad muy agradable en todos los sentidos y para pasear también. A la gente le gustó mucho visitar Gijón...la playa, el Muro, aunque bueno el tiempo fue revuelto como corresponde al otoño. Además, quien pudo acercarse hasta Oviedo también disfrutó de la ciudad. La gente quedó muy contenta.

–¿Puede volver este congreso?

–Es el congreso nacional de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria. Es anual y a nivel nacional y, por lo tanto, se hace forma itinerante. Cada año es un sitio diferente. Es el evento más importante de nuestra sociedad, así que siempre atrae a mucha gente.

–¿Gijón es buen destino para el turismo de congresos?

–Sí, es un lugar atractivo. Como ciudad es bonita, de costa, con muchos servicios. Es agradable de visitar y de estar. Y luego, hacer un congreso en el recinto ferial es un concepto diferente que fue lo que a mí me enganchó desde la primera visita. Tiene espacios abiertos y zonas comunes, al aire libre y muchas salas para usar de formas diferentes. Sea un congreso pequeño o un congreso grande es un espacio muy apetecible y muy funcional.

–¿La campaña de vacunación en España durante la pandemia fue un éxito?

–En general, la vacunación en España tiene unas coberturas que son la envidia de muchos países. La vacunación pediátrica en España tiene una tradición de muchos años. Los equipos pediátricos de atención primaria funcionan muy bien. Los pediatras y las enfermeras trabajan muy bien este tema. ¿Que hay que mejorar? Siempre se puede hacer y subir un poco, pero ya digo que en general son unas buenas coberturas. La campaña de vacunación de la pandemia por el covid también se hizo bien.

–¿A qué achaca la proliferación de personas en contra de las vacunas?

–Hay una frase muy conocida y es que las vacunas mueren de su propio éxito. Es decir, cuando no ves una enfermedad la olvidad. Las vacunas han evitado enfermedades y evitan muertes por enfermedades. Pero cuando se dejan de ver, se olvidan. Parece que las enfermedades desaparecieron porque sí y no es así. Hay menos porque vacunamos. Es cierto que hay dudas y eso es lógico y es sano tenerlas sobre alguna vacuna en concreto o sobre alguna pauta. Creo que, en términos generales, hay más dudas sobre vacunas que personas radicalmente en contra de ellas. Es lógico tener dudas y hay que seguir avanzando. Lo que hay que hacer es ofrecer a la gente información de fuentes fiables sobre ellas. Se pueden discutir pequeños detalles, pero como concepto general sin las vacunas no estaríamos aquí.

–La Atención Primaria se llevó la medalla de Plata.

–Y bien merecida. La atención primaria trabaja mucho y muy bien. Hay que reivindicar su papel como eje del sistema nacional. Se ha visto muy olvidada durante muchos años y ahora se reivindica la importancia de dotar de recursos a la atención primaria para que funcione bien, porque si la atención primaria no funciona bien se colapsa todo el sistema sanitario.

