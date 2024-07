Moriyón carga contra la oposición durante el Pleno y les acusa de acoso personal: "A la hora de ensuciar y enfangar son los mejores"

La alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, cargó duramente esta mañana contra la oposición municipal durante el Pleno ordinario en el que los partidos de la izquierda (PSOE, Izquierda Unidad y Podemos) y Vox centraron sus temáticas en la sentencia del Tribunal de Cuentas por el uso indebido del dinero asignado al grupo municipal de Foro Asturias entre 2017 a 2019. "Ustedes gobernar no saben. Hacer oposición, a la vista está que tampoco. Eso sí, a la hora de ensuciar y enfangar son los mejores. Los mejores a la hora de desplegar campañas de menosprecio y difamación", espetó la regidora en el salón de plenos poco antes de que todos los concejales de la oposición acabaron levantándose de su sillón.

Durante su intervención, la alcaldesa ofreció explicaciones tras el fallo del Tribunal de Cuentas y analizó también la actuación de la oposición municipal desde entonces. "Exageran y hacen todo tipo de aspavientos para darle más entidad a algo que, ustedes lo saben bien, no es más que una errónea interpretación contable ya subsanada. Una interpretación errónea cuya dimensión es del 4% de la cantidad global asignada al grupo municipal de Foro. Les invito a que se sometan ustedes a la misma fiscalización a la que yo y mi partido nos hemos sometido. Nuestras cuentas están al día. Expongan ustedes las suyas. Sean valientes. No lo harán. No lo harán porque sus partidos, señores del PSOE e Izquierda Unida, tienen mucho que ocultar. Mucho más que un fallo contable. Y eso les define", explicó la forista.

La sentencia del Tribunal de Cuentas obligaba a la devolución de 31.314,29 euros (más intereses) que se corresponden con una serie de pagos irregulares a cargo del grupo municipal forista en Gijón. Según el fallo, se consideró que la actuación de Moriyón fue antijurídica, gravemente negligente y ocasionó un daño en los fondos municipales. El dinero, tras allanarse la Alcaldesa al relato de hechos de la Fiscalía, fue reintegrado. Sobre el contenido jurídico de la sentencia también disertó esta mañana Carmen Moriyón. "La sentencia que ustedes aluden, la sentencia que intentan convertir en lo que no es, deja claro que no hubo enriquecimiento ni por mi parte ni por la de mi partido. Deja claro que los gastos sobre los que existe discrepancia existieron y deja claro también, bien que les pese, que obedecían a un criterio razonable. De una forma desesperada, intentan ustedes agarrarse a la palabra ‘sobresueldos’, pero esconden que si esta palabra tuviera en la sentencia el significado que dicen ustedes que tiene, si de verdad hubiera habido un enriquecimiento ilícito, la causa penal nunca se hubiera archivado. Y les repito: tanto yo como mi partido fuimos absueltos", explicó. "Lo saben, pero les da igual. Los sobresueldos no son otra cosa que las dietas legales establecidas y reguladas por la Administración. Lo que dice el Tribunal de Cuentas es que esos gastos, reales y justificados, los tenía que haber abonado el partido, y no el grupo municipal. Nada más, pese que ustedes quieran engañar a los gijoneses difundiendo algo que no es cierto", añadió.

La Alcaldesa, después, también tuvo palabras para cada uno de los portavoces de los grupos municipales de la oposición. Con el PSOE realizó una retrospectiva desde que Foro llegó por primera vez a la Alcaldía. "Les ha interesado mi vida desde el año 2011, cuando comencé a sufrir acoso por parte de dirigentes de su partido en Gijón con el único fin de desprestigiarme para poder volver al poder. Quizás les suenen nombres como el de Santiago Martínez Argüelles, José María Pérez o Ángel Calvo. Son los precursores de la campaña que ahora ustedes intentan, con bastante menos capacidad, continuar. Son ustedes, en definitiva, herederos y coautores de una máquina del fango que no ha parado desde entonces. Una máquina del fango que persigue mi destrucción personal", señaló. El portavoz, Luis Manuel Flórez, "Floro", también fue diana del discurso. "Permítame decirle, señor Flórez, que su historia reciente, la historia de su partido, se cuenta en casis. Tienen en su bancada un casi portavoz municipal, dos casi candidatos a la Alcaldía y una casi secretaria general. En suma, conforman ustedes lo que podríamos denominar una casi oposición", pronunció Moriyón.

A Javier Suárez Llana, líder de IU, le reprochó que "resulta paradójico, que aparente usted esa sensibilidad con la salud mental y luego se preste a colaborar en estas campañas de acoso. Un acoso que sufro y que me ha supuesto, en diferentes etapas de mi vida, situaciones desagradables fruto del desgaste". "De usted, señora Suárez, (en alusión a la portavoz de Podemos) no creo que sea necesario decir nada. No sé si sigue teniendo partido. Lo que sé es que llegaron ustedes a la política prometiendo asaltar los cielos y presuntamente han quedado para repartir pasquines difamatorios". Y remató con Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox. "Fíjense, señores de la izquierda, lo mucho que alertaron sobre la extrema derecha y resulta que ahora son ustedes los que van con ella de la mano".