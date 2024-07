"Personajes de Gijón" supera los 1.600 visitantes en una semana

La exposición "Personajes de Gijón", la muestra impulsada por LA NUEVA ESPAÑA para celebrar los 30 años de la edición gijonesa y compuesta por 213 caricaturas realizadas por el dibujante Suso Pérez Loza, "Mortiner", para ilustrar la sección "La figura de la semana", encara su última semana abierta al público en la Antigua Rula. Tras la jornada de descanso del lunes, las puertas del espacio expositivo volvieron abrir ayer con buena afluencia a pesar de las condiciones meteorológicas. En total ya han pasado más de 1.600 personas por la exposición. "Esta exposición destaca las características más significativas de los personajes, y precisamente eso es lo que les hace ser ellos mismos", reconocía ayer Mari Luz Pérez Loza, hermana del dibujante y autor de la muestra, durante su visita.

La exposición, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Gijón, de la Cámara de Comercio de Gijón, de la Autoridad Portuaria de Gijón, del Banco Sabadell, de MG Cyasa y del Acuario Bioparc Gijón, seguirá abierta hasta el próximo día 14 de julio. Desde que abrió sus puertas, y a falta de contabilizar las visitas de ayer martes, son 1.641 las personas que ha pasado por la Antigua Rula. "Con esta exposición se trata de destacar la gracia de las personas sin ningún ánimo de herir", defendió Pérez Losa durante la visita que realizó ayer por la tarde junto a Emir Sánchez. Una visita que no quería perderse bajo ningún concepto, y que muy orgullosa y emocionada anima a la gente a que acuda a lo que su hermano ha creado: "¡que aprovechen y que vengan! Estas caricaturas es una parte de todo lo que hace Mortiner, y que es algo muy interesante y donde disfrutas muchísimo". A pesar de que la presentación se podrá visitar hasta el 14 de julio, no quiere que esta actividad se deje para el último momento y es que "a veces es lo que hacemos, y luego no nos da tiempo a ver cada personaje y leer las características de cada uno".

Alberto Álvarez García y Sonia Sánchez son otra pareja gijonesa que fotografiaba ayer algunas de las caricaturas reflejadas en la sala de exposiciones de la Antigua Rula, además de detenerse con esmero y paciencia para observarlas, con una sonrisa melancólica. El motivo es que algunos de esos "Personajes" son personas a las que tienen especial cariño y que conocen de primera mano: "Emilio ‘El Negro’ es el abuelo de mi hijo, y Carlos Madaleno es íntimo amigo mío", confirmó Sánchez. Es una exposición que describen como "fresca, divertida y muy accesible, que está al alcance cualquiera, y que se puede ver en un momento".

Los asistentes a la exposición por el 30.º aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón no solo podrán contemplar las 213 caricaturas expuestas, sino todas las realizadas hasta ahora por Mortiner, más de 900, para la sección dominical de "La figura de la semana". Todas las obras pueden verse proyectadas en una pantalla. La muestra se podrá visitar hasta el 14 de julio, estará abierta al público de 17.00 a 21.00 horas de martes a viernes, mientras que el sábado y el domingo podrá ser visitada, además de ese horario, entre las 12.00 y las 14.30 horas. La entrada es gratuita.