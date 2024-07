El PSOE rechaza la modificación del PGO que aumenta la edificabilidad

El edil del PSOE Tino Vaquero, anunció que los socialistas votarán hoy en contra de la modificación del PGO que se llevará al Pleno, al considerar que uno de los cambios es "especulación urbanística pura y dura aunque los fines sean públicos y loables", en referencia al cambio que permitirá incrementar la edificabilidad de los equipamientos públicos y privados sin ánimo de lucro a dos metros por metro cuadrado. "Aunque los edificios sean públicos, no van a ser transparentes, sino que van a tener un impacto dentro del entorno", dado que esa edificabilidad se concede con independencia de la ubicación del equipamiento, con lo que en zonas urbanas o periurbanas en los que la densidad edificatoria es de 0,2 metros por metro cuadrado, se podrán construir "edificios frankenstein" con diez veces más edificabilidad y que además se tendrán que construir en altura. El edil consideró que podría admitirse una normativa particular, por ejemplo, para el Campus Universitario estudiando bien la edificabilidad en esa zona para que sus equipamientos sean viables, pero no este cambio generalizado. | M. C.