La Semana Negra alimenta a miles de personas

Una vez más regresa la Semana Negra en su XXXVII edición, Miles de personas no han querido perderse este acontecimiento y no se han ido sin antes pasar por los más de 40 puestos de comida. "Vengo todos los años me gusta mucho venir a las presentaciones de libros y después pasarme a comer algo", aseguraba Estela Vazquez, mientras paseaba buscando algo para merendar. "Vinimos ayer y hemos vuelto hoy, es un evento bastante interesante y además nos gusta dar una vuelta luego para comer algo y subirnos a las atracciones", afirma, Maríaclara Ruiz mientras espera por su gofre con su amiga Aroa Aboy. Si algo caracteriza esta semana a parte de los eventos literarios es su gastronomía y restauración, muchos son los restaurantes que han venido desde todas las partes del mundo para participar en este festival. "No es mi primera vez aquí, comencé a venir hace dos años cuando unos amigos escritores chilenos me recomendaron que viniese", aseguraba Mario Campos, dueño de "Taberna Chilena", que viene dispuesto a dar a conocer la comida de su país. Como el son muchos los hosteleros que no han querido perderse esta maravillosa oportunidad, como el caso de la veterana Teresa Louda, dueña de la "Pulpería Mario de Viveiro", que un año más ha decidido repetir ""Llegamos el martes y montamos hasta el jueves, el viernes traemos toda la mercancía y organizamos los últimos detalles que faltan por preparar, además somos la empresa más antigua en participar en la Semana Negra ". Justo enfrente, Miguel Angel Ladete dueño de "Angelo’s pizzeria" nos trae un cachito de su país en forma de pizzas artesanas realizadas con productos italianos "es una feria muy accesible ya que no se cobra entrada, y hay una buena organización y tienes de todo. Esta muy bien preparada para nosotros".

Por la izquierda Mateo Fraga, Felie Fernández y Suso Liste, enseñando un pulpo que estan cocinando. / Ángel González

Este año una nueva incorporación llega desde Palestina, dispuesta a enseñar su cultura y maravillosos alimentos como dátiles, pastas o bizcochos, es el caso de Rima Mohamed, "Es la primera vez que participamos en esta feria, somo una asociación palestina sin animo de lucro todo lo que se vende se recauda para nuestra asociación, somos mujeres voluntarias". Esta nueva iniciativa atrae a muchos curiosos que no dudan en parase para ayudar.

Por la izquierda Rosario Ramo, Francisco González, Consolación Rodríguez y Rafael Renero, cocineros de "Mesón Juanito". / Ángel González

Desde el sur de España no ha querido perderse esta oportunidad Francisco Gonzales, trabajador del "Mesón Guanito", "Nos gusta porque la mayoría de gente es de aquí, nosotros ofrecemos un servicio de carnes a la brasa y pescaditos".Da igual que llueva o que truenem estos trabajadores de todo el mundo no dudan eln alegrar los paladares de todos los asistentes a la Semana Negra.

El programa Carpa del Encuentro . A las 18.00 horas, "Los elegidos", de Nando López. A las 18.30 horas, "Un asunto ambiguo", de Cristina Higueras. A las 19.00 horas, "Los parques de atracciones también cierran", de Ángeles Caballero. A las 19.30 hoas, "La Innombrable", de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. A las 20.30 horas, "El derbi del verano" con "El cielo rojiblanco", de Rafa Quirós, y "El mítico Oviedo2, de Nacho Azparren. A las 21.30 horas, "El síndrome Borgen", de Nuria Varela. A las 22.30 horas, mesa redonda "Enfoques del Camín Rural", con Beatriz López, Natalia Suárez, Pedro Timón y Juanjo Arroyo. A las 23.00 horas, presentación y proyección del documental "¿Dónde esta mi acequia?", con Samu Fuentes y Joaquín Lisón.

