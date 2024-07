La alternativa del PP al vial de Jove convence a los vecinos de Veriña

"Sentimos alivio y por nuestra parte pueden contar con un apoyo total". Con estas palabras se pronunció ayer el presidente de la asociación vecinal de Veriña, José Luis García Nicieza, tras recibir junto a otros socios en su sede al presidente del PP en Gijón, Pablo González, quien se encargó de "despejar las dudas" existentes respecto a la propuesta como alternativa al vial de Jove por parte de los populares, basada en un nuevo acceso a El Musel por Aboño, con un túnel de 1.490 metros bajo la Campa Torres que evite el paso del tráfico portuario por la parroquia de Veriña. "Queremos que se sepa que nuestro proyecto no colisiona en absoluto con el proyecto de desarrollo de EdP en la parcela junto a la cantera para desarrollar el valle de hidrógeno. Además, ayuda porque le damos un acceso privilegiado a los viales generales para La Peñona, el Puerto y la AS-II. Introducimos en la trama viaria actual una conexión entre un polo productivo como va a ser el del hidrógeno con todos los polígonos industriales y vías de comunicación y le damos esa facilidad. Es una ventaja añadida para que se instale y desarrolle ese polo del hidrógeno en el valle de Aboño", desarrolló González, que incidió en que "planteamos un trazado subterráneo con un túnel de uso exclusivo para el Puerto que no afectaría para nada la vida, el funcionamiento, la estructura, el terreno o la vivienda de nadie".

En la reunión de ayer, González aportó las mediciones topográficas y el resto de información técnica que han recabado "para solventar cualquier duda de forma constructiva". Aparte de la posible incidencia en el proyecto de EDP para instalar una planta de producción de hidrógeno a partir de energía solar en el antiguo parque de carbones de la térmica de Aboño, el presidente del PP en Gijón aseguró que el proyecto, "a raíz de varias mediciones que hemos hecho en el trazado, es absolutamente compatible con el mantenimiento de La Plantona tal y como está".

Asimismo, González expuso que el trazado, cuya longitud total es de 5.313 metros, contaría con un tramo final de dos kilómetros que se verían materializados con una calzada bidireccional desde la salida del túnel hasta el enlace de La Peñona. Esto se llevaría a cabo, explicó, "rebajando la calzada de la AS-19 desde la salida de la glorieta de Puente Seco en dirección a Candás para pasar sobre ella con un puente de 20 metros de luz y un vano". En cuanto al coste estimado de esta alternativa al vial de Jove, González ratificó que está cifrado en torno a 60 millones de euros. "Le da viabilidad económica", subrayó.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos de Veriña expresó que "lo vemos el proyecto más adecuado de los que nos han presentado porque salvamos el destrozo del valle que era la prioridad número uno, el tráfico pesado por la avenida Príncipe de Asturias, que es una locura lo que hay ahora mismo, y, a la vez, potenciamos el tejido industrial de la zona de Aboño". "Creemos que no se puede pedir más si no afecta a vecinos, si es bueno para la industria y si quita el foco de contaminación bestial que hay en La Calzada", aseveró García. "Teníamos incertidumbre por ver en qué quedaba, pero viendo que los supuestos problemas no lo son, tenemos tranquilidad total", afirmó, antes de apuntar que "si el vial no pasa ni por Veriña ni Jove, creemos que los terrenos expropiados tienen que aprovecharse para una zona verde pública protegida".