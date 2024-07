Carmen Moriyón: "Es un mero error ya subsanado, ni hubo enriquecimiento mío ni de mi partido"

Los ediles de PSOE, Vox, IU y Podemos –los cuatro partidos de la oposición municipal– abandonaban ayer el salón de plenos sin esperar al tradicional "se levanta la sesión". Se fueron tras la comparecencia que, a petición del bloque de la izquierda, realizaba la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, para explicar la sentencia del Tribunal de Cuentas que la condenaba hace unas semanas a devolver a las arcas municipales 31.314,29 euros (más intereses) de pagos irregulares realizados entre los años 2017 y 2019 desde los fondos públicos que recibió el grupo municipal de Foro. Su marcha coincidía con el momento en que hubiera empezado la ronda de preguntas que, sobre el mismo tema, habían presentado y el gobierno local no incluyó en el orden del día.

Antes de irse ya les había quedado claro que ni Moriyón iba a dimitir, como se le pedía, ni el PP romper el pacto con Foro que sustenta este gobierno, ni sus preguntas iban a tener más respuesta que las acusaciones de la Regidora hacia una oposición que, aseguró, ejerce "una política ruin y mezquina" y mantiene sobre ella desde 2011 una campaña de acoso personal que busca desacreditarla.

Moriyón fue más que dura con la oposición. "Exageran y hacen aspavientos para darle entidad a lo que no es más que una errónea interpretación contable ya subsanada". "Una interpretación errónea cuya dimensión es el 4% de la cantidad global asignada al grupo de Foro", indicó la Alcaldesa sobre la sentencia del Tribunal de Cuentas antes de añadir que "la sentencia deja claro que no hubo enriquecimiento ni por mi parte ni por la de mi partido; deja claro que los gastos sobre los que existen discrepancias existieron y deja claro que, bien que les pese, obedecían a un criterio razonable". Sobre el reintegro del dinero no enseñó Moriyón documento alguno, como también le pedían, pero sí aseguró que "lo he devuelto. He reparado lo que a todas luces es un mero error formal a la hora de imputar un gasto, lo hice de ‘motu proprio’ y asumiendo una responsabilidad que no me correspondía en derecho".

La sentencia habla del uso de ese dinero para pagar una procuradora en un pleito profesional de la Alcaldesa, gastos relacionados con la campaña para optar a la presidencia de Foro de Moriyón –fueron afiliados de Foro afines a Cascos quienes presentaron la denuncia contra Moriyón– y dietas para personal eventual y para la propia Alcaldesa. Unos mil euros mensuales en el caso de Moriyón durante un año. Sobresueldo sobre el que gira gran parte de la crítica de la oposición. "Se agarran de forma desesperada a esa palabra, pero esconden que si tuviera en la sentencia el significados que dicen la causa penal nunca se hubiera archivado", recordó Moriyón. Que también recordó que el anterior gobierno de PSOE e IU no se personó en el caso del Tribunal de Cuentas. "Si esto es tan grave, si de verdad existió un daño a lo púbico, si de verdad se hizo un mal uso del dinero de todos los gijoneses, ¿por qué decidieron pasar del tema?", preguntó en voz alta la Regidora. Ella misma se contestó: "Porque saben perfectamente que no hay nada de eso y porque tienen pavor a que sus cuentas sean objeto de revisión. Déjense de difamar y digan la verdad".

El PP mantiene vivo su actual pacto con Foro al entender que no se ve afectado por hechos del pasado

No solo de difamar les acusó la Alcaldesa, también de engañar, de acosar, de no trabajar por Gijón, de pertenecer a partidos que se lucran de lo público, de ser sectarios... y "de hacer política desde el resentimiento, desde el odio". "Política para destruir personas. Gobernar no saben, hacer oposición tampoco. Eso sí, a la hora de ensuciar y enfangar son los mejores; los mejores en desplegar campañas de menosprecio y difamación", añadió. Moriyón remató haciendo suyos algunos conceptos políticos de Pedro Sánchez al acusar al PSOE y sus partidos satélites de ser "herederos y coautores de una máquina del fango que persigue mi destrucción personal" y recordarles que "ya lo he superado con mi propio manual de resistencia".

"Esta es su verdadera cara: autoritarismo, ocultación, engaño permanente a la ciudadanía... Gijón no tiene alcaldesa. En lugar de dar explicaciones se hace la víctima y miente con descaro", explicaba tras el Pleno el portavoz del PSOE, Luis Manuel Flórez, "Floro", en una comparecencia conjunta con IU y Podemos donde se volvía a pedir a Moriyón que dimitiese. "Ese odio profundamente antidemocrático del que ella habla es lo que hemos visto en su cara. Está condenada por robar dinero público que no era suyo y usarlo para cuestiones personales; lo suyo está probado", concretaba Javier Suárez Llana. Para el portavoz de IU "Foro no es un partido, en un fondo de intereses y Moriyón no está acreditada para seguir como Alcaldesa". Olaya Suárez, de Podemos, le reprochó "no haber respondido a nada. Solo ha sido un gran monólogo con esa estrategia de, primero, hacerse la víctima y luego atacarnos cuando no tenemos turno de respuesta. Nosotros preguntamos por lo que dice el Tribunal de Cuentas. También será un nido de rojos que le profesa un odio antidemocrático".

Estas reflexiones no las escuchó Moriyón en el salón de plenos, aunque sí otras similares de los mismos portavoces. "Es pasmoso que no muestren el más mínimo arrepentimiento ni pidan disculpas tras coger más de 30.000 euros y usarlos para lo que les dio la gana: irse de fartura, financiar pleitos, ponerse un sobresueldo. ¿De verdad lo necesitaba con un salario de 64.945 euros?", le censuró Olaya Suárez (Podemos). Mientras Javier Suárez Llana (IU) le reprochaba a la Alcaldesa "su desprecio a la democracia. Ningún alcalde o alcaldesa había censurado preguntas ni bloqueado iniciativas de los grupos de la oposición. Nunca" y le espetaba que "al repetirse varias veces, varios años y en varias contabilidades más que error contable sería una trama contable" la destapada por el Tribunal de Cuentas. "¿Por qué no da pruebas de que devolvió el dinero si tiene la conciencia tranquila?", le preguntó desde el PSOE Floro, para quien "Moriyón es un peligro para sí misma y para quienes la rodean. Sea coherente y váyase".

Para los tres tuvo un mensaje final Moriyón. Al portavoz del PSOE le contestó que "la historia de su partido se cuenta en casis". "Tiene en su bancada un casi portavoz, dos casi candidatos a la Alcaldía y una casi secretaria general. Son una casi oposición", pronunció. Al de IU que "aparenta sensibilidad con la salud mental y luego colabora en el acoso que sufro y que me ha supuesto situaciones desagradables fruto del desgaste". Y a la de Podemos que "prometieron asaltar los cielos y se han quedado para repartir pasquines difamatorios".

Con la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rocuo, tuvo un cara a cara Moriyón cuando la Alcaldesa hasta en dos ocasiones le preguntó si "¿me está acusando de malversar caudales públicos?" "Me remito a lo que dice la sentencia", fue la respuesta de la concejala que, minutos antes, había acusado a Moriyón de "carecer de crédito" y no cumplir con los principios de ser "intachable a nivel moral y jurídico, como debe serlo el más alto representante de la ciudad". "Sería el colmo que siguiera como si nada, pero la Alcaldesa, los señores del bipartito y el tránsfuga añadido –por su excompañero Oliver Suárez– son muy capaces porque están acostumbrados a pasar el rodillo antidemocrático", completó Rouco.

Y entre tanto cruce de acusaciones las palabras de la portavoz del PP y Vicelalcaldesa en el gobierno de Carmen Moriyón. Tras dejar claro su máximo respeto a las decisiones del Tribunal de Cuentas y la transparencia necesaria en la gestión del dinero público, Ángela Pumariega concretó que las explicaciones sobre este asunto le correspondían única y exclusivamente a Foro y que "el pacto que firmamos no incluía referencias a cuestiones de mandatos anteriores. Solo a un programa de gobierno que no se ve afectado por esta sentencia, que se circunscribe a los fondos de un grupo municipal. El pacto no queda intervenido por esta sentencia". Sin el PP no hay opción a, ni siquiera, presentar una moción de censura. La oposición no tiene los números necesarios.

Moriyón se despidió con otro dardo envenenado a la oposición: "Ni yo ni mi partido somos como ustedes. No lo somos. Para nosotros dejar la política será una parte natural de nuestras vidas. Para ustedes, perder todo lo que tienen. ¿Ven como no somos iguales?".

Unanimidad para sacar adelante modificaciones presupuestarias por 33 millones

Un error formal obligó a eliminar del orden del día una de las seis modificaciones presupuestarias que presentaba el gobierno, en concreto una de las tres referidas a la Fundación Municipal de Servicios Sociales y que mejoraban la aportación municipal a los convenios de varias entidades sociales. Las otras tres eran sobre las cuentas del Ayuntamiento. En total, más de 33 millones.

Las cinco que llegaron a votarse salieron por unanimidad e incluyen desde 30,8 millones en un reajuste de los préstamos con bancos a 400.000 euros para obras en el teatro Jovellanos o un millón más para ayudas de emergencia desde la Fundación. "Son un claro reflejo de nuestro compromiso inequívoco con la ciudad y su desarrollo", indicó la edil de Hacienda, la forista María Mitre.

La reforma del Plan General para los equipamientos encara dos meses de alegaciones

Dos meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias estará abierta a alegaciones la modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO) en su articulado referido a equipamientos públicos. Una modificación a la que dio su aprobación inicial ayer el Pleno con el no del PSOE y el sí del resto de los partidos y que permitirá, por ejemplo, dar cobertura al actual proyecto de vivienda joven que el Principado realiza en el antiguo solar de Peritos y ampliar los usos que se puedan dar a la residencia universitaria del campus para darle mayor salida económica.

La sesión plenaria incluyó la dación de cuenta de los nuevos miembros del consejo de administración de Divertia, que luego pasaron por junta general de la empresa municipal sin la presencia de los partidos de la oposición que habían abandonado el salón.

El gobierno hace suya la petición de su socio el PP de un tributo a Arturo Fernández

Ya no había nadie para escucharlo tras el abandono de la sala por parte de la oposición, y tampoco es que la respuesta hubiera sido una sorpresa, pero el equipo de gobierno, representado por el forista Jorge González-Palacios como edil de Relaciones Institucionales, hacia suyo el ruego presentado por la parte popular del gobierno, a la que dio voz Ángela Pumariega, pidiendo un espacio frente al Teatro Jovellanos para instalar una escultura del actor Arturo Fernández. Lugar que piden los impulsores de este tributo.

Justo estos días se celebraba el quinto aniversario del fallecimiento del popular artista. Un fallecimiento, indicó Pumariega, que "dejó una deuda de gratitud que es momento de saldar". La idea es que se pueda ejecutar a la mayor brevedad posible

Suscríbete para seguir leyendo