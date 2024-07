Los líderes de la Semana Negra, un certamen literario camaleónico

"Es el festival más atípico, más democrático y menos rígido en la propuesta de que la cultura y la fiesta se pueden integrar sin conflicto, que es el eterno problema del mundo festivalero". Así define Paco Ignacio Taibo II a la Semana Negra, el certamen literario gijonés que creó en 1988, que dirigió hasta 2011 y en el que nunca ha dejado de estar presente. Tanto el escritor asturmexicano como quien le relevó como director en el año 2012, Ángel de la Calle, así como el nuevo líder de la cita, Miguel Barrero, coinciden en que las claves del éxito de la Semana Negra son "la continuidad y la capacidad de no dejar de reinventarse". "Lo único que no ha cambiado, y es por lo que estamos aquí, es porque esto se está llenando de gente desde las cinco de la tarde bajo el sol. Aquí las personas votan si les gusta o no la Semana Negra con los pies, andando por aquí. Siempre hemos respondido al espíritu de la ciudad. Paco tuvo unas luchas y peleas por sacar esto adelante y nosotros hemos tenido otras distintas porque la ciudad ha ido cambiando", desarrolla Ángel de la Calle, quien desde 2012 y hasta 2023 llevó a cabo las funciones de director de la Semana Negra, un certamen del que señala que "ha sido lo bastante camaleónico para resistir ante cualquier situación".

En esa misma línea se pronuncia Paco Ignacio Taibo II, fundador del festival y director del mismo durante 25 años. "Empezamos en El Musel con contenedores de ferrocarril readecuados, después en la estatua de Pelayo y otros muchos sitios", recuerda Taibo, quien afirma que "todo fue magia y aventura". "Cada año nos encontrábamos con el reto de decir: ¿Qué locura desconcertante podemos proponer?", explica.

"Ahora veo una lógica en la continuidad de las virtudes que ha tenido siempre la Semana Negra", dice el fundador

Tras su esfuerzo para hacer despegar a la Semana Negra, que ya alcanza su 37.ª edición, asegura que siente una "mezcla de orgullo y una sensación muy particular que me domina cuando piso Asturias, Gijón y el territorio de la Semana Negra: la sensación de que estoy en casa. Y casa es algo muy raro para alguien hijo de exilios consecutivos", subraya Taibo.

Además, hace hincapié en que "cuando renuncié después de 25 años la continuidad estaba asegurada y garantizada con Ángel". "Ahora, en el primer año de Miguel, lo que veo es una lógica en la continuidad de las virtudes que ha tenido siempre la Semana Negra", agrega.

Por su parte, Barrero, que está viviendo su primera edición como director, resalta la importancia de "las recomendaciones" de sus precedentes. "No solo no reniego de ellos, sino que creo que si tengo un reto es justamente el de mantener en el futuro el nivel que ellos dejaron, que fue altísimo y la prueba es que muy pocos o casi ningún festival aguanta 26 años sin decaer un milímetro", argumenta Barrero, que incide en que la supervivencia de la Semana Negra durante la época de la pandemia resultó vital para que la ciudad recuperase su programación cultural. "El hecho de acogerla en el Antiguo Instituto hizo que aprendiéramos a desarrollar unos protocolos que se demostraron muy eficaces", aseveró Barrero, antes de comentar que "no era consciente hasta que ocupé este lugar del enorme peso e impronta que tiene fuera de Asturias y de España la Semana Negra". "Impacta la cantidad de autores de todo el mundo que quieren venir", culmina.

El programa Carpa del Encuentro . A las 18.00 horas, "Pinturas de guerra", de Ángel de la Calle. A las 18.30 horas, "Los alegres muchachos de la lucha de clases", de Paco Ignacio Taibo II. A las 19.00 horas, "Empeñados en ser felices", de Miguel Munárriz. A las 19.30 horas, "En torno a Almudena", con Luis García Montero, Aroa Moreno y Miguel Barrero. A las 20.00 horas, "Parando las aguas del olvido. Homenaje a Paco Ignacio Taibo I", con Paco Ignacio Taibo II, Fritz Glockner , Ángel de la Calle y Luis Miguel Piñera. A las 21.00 horas, "90 del 34", con Paco Ignacio Taibo II, Ramón Lluís Bande, Alejandro M. Gallo, Nacho Vegas y Arantza Margolles. A las 22.00 horas, "La revolución escrita", con Begoña Collado, Ramón Lluís Bande, Iván Cuevas y Miguel Barrero. A las 22.30 horas "1934: El año de la revolución", de la Productora de Programas del Principado de Asturias. A las 00.00 horas, "Velada poética", con Luis García Montero, Aroa Moreno, Berta Piñán, Marta Sanz, Lorenzo Rodríguez y El Chojin.

