Novelas que ponen voz a injusticias sin castigo

El tercer caso de la serie escrita por Lorenzo Silva y Noemí Trujillo sobre la inspectora Manuela Mauri, que lleva por título "La innombrable", se trata de una novela negra combativa en la que se denuncia la prostitución y la violencia de género. "Creo mucho en la crítica social y esta es la apuesta más clara en ese sentido", señaló Trujillo, que fue quien aportó la idea de "hacer una versión de Caperucita Roja llevándola al siglo XXI y a este género". "Nos basamos en la versión más dura del cuento y en casos reales, ya que hay captadores de prostitución por todas partes", expresó. En este libro, que fue presentado el miércoles en la Carpa del Encuentro, Silva y Trujillo identifican a Manuela Mauri en una inspectora que interroga a 57 ciudadanos después de revisar el material del teléfono de Susana, la niña de 16 años a la que representan como "Caperucita" tras fallecer por una sobredosis mientras ejercía la prostitución. Ambos hicieron hincapié en la culpabilidad colectiva de esas personas. "Queríamos llevarlo a nuestra sociedad porque seríamos ingenuos si pensáramos que la prostitución es una actividad inofensiva", resaltó Trujillo.

Carlos Salem, con "Tango del torturador arrepentido". / LNE

Por su parte, el escritor argentino Carlos Salem, acudió en esta 37.ª edición a presentar "Tango del torturador arrepentido", el libro con el que alcanzó el medio centenar de publicaciones. "Es la mejor novela que he escrito, la más dura y con la que más me ha costado atreverme", aseguró Salem sobre una obra que denuncia las desapariciones forzosas que se sucedieron a partir del golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas argentinas en 1976 y que pone el foco en "la venganza imposible de los torturados". "Me decidí a escribirla al indagar y ver que no había venganza directa por parte de todos los desaparecidos, familiares y supervivientes", explicó Salem, quien se centró en Julio, uno de los jóvenes desaparecidos.

Elisa Ferrer presenta "El holandés"

Ferrer y Lombardía. / Pedro Timón

En la Carpa de la Palabra la escritora Elisa Ferrer presentó su libro "El holandés", junto a la periodista de LA NUEVA ESPAÑA Sandra F. Lombardía.

María Larrea expone su nuevo libro

Larrea y Quintanal. / Á. González

La Carpa del Encuentro acogió la presentación del libro de María Larrea "Los de Bilbao nacen donde quieren". Estuvo acompañada por Leticia Quintanal.