"Plana Mayor" abre el telón del Botánico

El Jardín Botánico Atlántico volvió a sentir la música de la mano de "Plana Mayor", la agrupación encargada de devolver los conciertos a la terraza de este emblemático espacio, en el que en los últimos días se ha trabajado a conciencia para ultimar todos los preparativos: la carpa, la música y los espacios para el público que durante toda la semana darán vida al complejo. "Ya hemos montado lo que nos faltaba, ahora solo quedan las pruebas de sonido y de luces, y a esperar. Queremos que todo salga bien, ya son los últimos preparativos", aseguraba Jorge Rodríguez, empleado de Algama, mientras remataba la instalación ayer por la mañana.

Poco a poco, el público fue llenando la terraza a la espera de que el grupo gijonés compuesto por Felipe del Campo, Gonzalo Fernández "El Pifu", Tino Acebal y Rafa Laviada comenzara con los primeros acordes. Fueron ellos los encargados de abrir el telón de esta cita veraniega que verá pasar en los próximos días a bandas y artistas como "Mateo Eraña", "Mara Barros" o "Los Testigos", que ya han agotado entradas y que vuelven al Botánico con el estreno mundial de "Aquellosmaravillosos machos", un show en el que repasan los éxitos de aquellos cantantes que sonaban en las radios españolas en los años 70 y 80.

Aunque se han quedado sin entrada para "Los Testigos", a Ana Seijas y Lydia García les entusiasma la vuelta de los conciertos: "Nosotras nos enteramos aquí porque estamos trabajando. Está muy bien, nos gusta. Es un sitio más íntimo, más bonito, queda muy guapo con las luces. Además, es al aire libre, es algo diferente", decían ambas, monitoras del campamento de verano para niños que ofrece el mismo jardín.

Cristina Suárez, que se encontraba paseando entre la maravillosa naturaleza de este mágico espacio, coincide también en que es una buena idea: "En el horario en el que se realiza está bien, porque está fuera de los horarios de visita y ya no molesta. A esas horas la fauna ya no está tan activa y así la música no molesta a los pájaros. Me parece bien mientras no sean espacios masificados y esté controlado el aforo. Dentro de un horario razonable no lo veo mal".

"Si tuviese que elegir, dos pájaros y un trío tiene buena pinta, podría amenizar una tarde", contaba Federico Egido junto a su hija Rocío. "Me parece muy bien que se haga en este espacio porque se le da un doble uso. Nosotros antes vivíamos en Barcelona y en los jardines de Pedralbes hacían un ciclo de conciertos en verano y tocaban grupos muy buenos. Es una iniciativa muy chula porque das un uso diferente al espacio, por el día visita y de noche también le estás dando vida de otra manera", aseguraba Egido.

