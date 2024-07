Servicios Sociales amplía su plan contra la soledad no deseada

La Fundación de Servicios Sociales extenderá a todos los barrios, y a la zona rural, sus protocolos para la detección y actuación ante casos de soledad no deseada entre mayores. Así lo explicó en comisión la concejala del área y presidenta de la Fundación, la popular Ángeles Fernández-Ahúja, a preguntas del PSOE. A nivel interno, la Fundación ya trabaja en la organización de esa red de vigilancia que movilizaría a personal de centros de salud, centros municipales, centros sociales y centros de mayores. También hay previsión de extender al resto de la ciudad la experiencia "Cuidando a quien cuida", que se estrenó en El Coto en colaboración con Atención Primaria del Área V, y que busca dar formación y apoyo a las personas –fundamentalmente mujeres–que cuidan de personas mayores o dependientes.

Precisamente los talleres de este proyecto se incluían dentro la actividad de dinamización del centro de mayores de El Coto. Uno de los siete que tiene planes de dinamización y que a lo largo de este año pasarán a ser nueve con la incorporación de los de El Natahoyo y La Camocha. El Plan Municipal para Mayores iniciado en 2019, y que está a punto de entrar en su fase de evaluación ya que termina en 2024, también incluía el desarrollo de una experiencia piloto en la zona centro que concluye con una encuesta telefónica entre mayores de 85 años de la zona para ver su situación y sus necesidades y hacer un informe. Al margen del compromiso fijado en el Plan de Mayores el nuevo convenio con el Principado supone transferir al municipio 673.000 euros al año para programas contra la soledad no deseada.

En la Gota de Leche

También a preguntas de la socialista Natalia González, Ahúja confirmó que de momento no hay planes para mover la unidad de trabajo social de la zona centro de su actual ubicación en la Gota de Leche tras frenarse el proyecto de Prendes Pando. El equipo de atención social no se iría al edificio que deje libre la Policía Local en la calle San José. El PSOE también reivindicaba un cambio de ubicación del centro de Contrueces para ampliarlo y acercarlo a Nuevo Roces, que también atiende. "No hay planificación, solo nos dice que se va a reforzar el mantenimiento y los centros de servicios sociales necesitan mejores infraestructuras", indicó González.

Por otra parte, y a preguntas de IU, la presidenta de la Fundación se comprometió a hablar con Emtusa para que sea la empresa de transportes quien gestione de una manera directa y ágil la concesión de las tarjetas de viaje de carácter social, tanto gratuitas como de precios reducidos. Ahora mismo la concesión de estos bonos conlleva tener un informe de una trabajadora social lo que complica el proceso. Tanto que hay solicitudes pendientes de resolver desde 2022. Los datos facilitados a la edil Noelia Ordieres indican que de las 82 solicitudes recibidas en 2022 hay resultas 57, 50 de las 85 pedidas en 2023 y 23 de las 41 solicitadas a lo largo de este año. Pendiente de resolución hay, por tanto 78 de las 208 solicitadas en esos tres años.