El "buque insignia" de la cultura homenajeará a las cigarreras: "Será un referente internacional"

En 2014, según contó ayer la alcaldesa Carmen Moriyón, su interventor, Juan Salas, le picó en la puerta del despacho para darle lo que él mismo definió como "una noticia que a todos los interventores les gusta dar siempre a sus alcaldes": se habían recuperado unos fondos pendientes de cobro de Europa que llevaban pendientes "varios años". La forista llamó a quien por entonces era vicealcalde, Fernando Couto, para contarle que el gobierno contaba entonces con un dinero extra en el que no se había pensado, y le planteó que su uso fuese a Tabacalera. Contó la Regidora que incluso Couto mostró dudas. "En 2013 veníamos el pico de la crisis, con muchas necesidades desde servicios sociales", razonó la Regidora, que entiende ahora, sin embargo, que dedicar aquel dinero a la consolidación inicial del edificio de Tabacalera fue "una apuesta" que ahora celebra. "Este complejo cultural que Gijón está dispuesta a levantar entre estos muros no es ni una obra más ni un proyecto de un gobierno; es un proyecto de ciudad", defendió la Alcaldesa.

Carmen Moriyón y Ángela Pumariega, conversando, con María Mitre detrás, subiendo ayer al último piso de Tabacalera. / Ángel González

En el Museo de Gijón en la planta baja habrá una mención especial a las cigarreras que trabajaron en la fábrica. "En el corazón cultural que será el Centro de Arte Tabacalera Gijón no habrá lugar a la nostalgia, pero sí al recuerdo. Recuerdo intrínseco a nuestra historia, a la historia de quienes estuvieron antes, aquellas personas que le dieron vida y sentido a lo que hoy somos. Las cigarreras son parte de todo esto, de este edificio, de este proyecto y de esta ciudad", señaló Moriyón.

Ayer acudieron a la presentación cinco de ellas: Concepción Tranche, Tere Vela, Mariluz Rodríguez Vela, María Pérez y Violeta Gómez Robledo. Cada una lanza, no obstante, su apreciación. Tranche aclara que solo la conocen por el apellido, Pérez recalca que la llaman "Maruja", Gómez dice que desde siempre la llaman "La Monrolla" y las dos Vela explican que son hermanas pero que una de ellas invirtió sus apellidos y se puso de primero el de su madre. Llegaron a Tabacalera con varios minutos de antelación, muy bien vestidas –Gómez se pintó los labios y Pérez llevaba la sombra de ojos a juego con la blusa, entera de azul–, y llegaron a emocionarse cuando Moriyón pidió un aplauso para ellas durante su discurso. Ahora bien, tras la presentación también fueron sinceras. "El proyecto no está mal, pero aquí falta un ambulatorio", señaló Gómez. El resto asintieron con la cabeza. "Es que el barrio necesita muchas cosas", añadió Tranche. "A mí me gustaba más esto como fábrica", reconoció Pérez, que llegó a compartir espacio de trabajo con otras 300 mujeres.

Junto a las cigarreras, se citaron ayer en Tabacalera más de un centenar de invitados. Entre ellos, estaba Alfonso Palacios, director del Bellas Artes, y Saturnino Noval, nuevo responsable del Nicanor Piñole y la Casa Natal Jovellanos tras la salida de Lucía Peláez, que también acudió a la cita. Estaba, además, Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, y Diana Llamazares, presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias, así como representantes de entidades culturales locales como Pedro Roldán (Sociedad Cultural Gijonesa), Álvaro Muñiz (Ateneo Jovellanos) y Orlando Moratinos (Foro Jovellanos) y sociales como Sara Menéndez, de la Unión de Comerciantes. Junto a Moriyón, se personó en Tabacalera casi todo el equipo de gobierno. Estaban los foristas Gilberto Villoria, Pelayo Barcia, Montserrat López Moro, Jesús Martínez Salvador, María Mitre y Nuria Bravo, así como los populares Ángela Pumariega, Guzmán Pendás y Rodrigo Pintueles. También el edil no adscrito, Oliver Suárez, y los concejales Carmen Eva Pérez (PSOE), Sara Álvarez Rouco (Vox) y Javier Suárez Llana y Noelia Ordieres (Izquierda Unida).

La puesta de largo la presidió María López Castro, directora general de Infraestructuras, que defendió ilusionada un proyecto que para ella está llamado a convertir Tabacalera en el "buque insignia" de la ciudad. Aseguró que la reforma será de acuerdo a un diseño arquitectónico "contemporáneo, pero respetuoso con la historia", y afirmó que la ampliación servirá para colmatar la trama urbana de esta parte del barrio, ya que cubrirá las actuales medianeras en Sebastián Miranda.

López Moro, edil de Cultura, defendió el plan como un "nuevo hito" de la llamada "vía gijonesa", el nuevo marco cultural del actual gobierno. Aseguró, también, que su equipo sitúa a la cultura como una "prioridad" de este mandato, y destacó otros proyectos ya en marcha, como la muestra "Orto y Ocaso" en el Revillagigedo, por la que aseguró que han pasado ya más de 20.000 visitantes, y el lanzamiento de la primera convocatoria de la residencia de artistas en el Palacio de San Andrés de Cornellana en Contrueces, que ha recibido un "aluvión" de solicitudes.

Destacó también la concejala la "exitosa" última edición de la Feria del Libro y el plan de mantenimiento para los museos municipales. "Ahora damos un paso más y definitivo", aseguró la edil, que señaló, también, que, con el traslado de la Fundación Municipal de Cultura a Tabacalera, sus nuevas oficinas permitirán que los trabajadores cuenten con un espacio de trabajo "de primer nivel". Villoria, por su parte, recordó los casi 21 millones de euros de inversión que necesitará un proyecto que él definió como un futuro "polo cultural que será referente a nivel nacional e internacional". "El Centro de Arte Tabacalera es un modelo en el que ya podemos apoyarnos para emprender otros, diferentes, pero igual de ambiciosos y de decisivos para el Gijón de mañana", concluyó Moriyón: "Este proyecto es un mensaje al mundo; es el mensaje de que Gijón está aquí, de que esta ciudad está lista para ir a por todas". Cerró el acto el Cuarteto Lírice.

