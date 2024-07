Gijón reúne a la historia del cómic

"Hemos querido unir a dos autores de primer nivel mundial que ya son dos históricos del cómic en el mundo". Así definió el exdirector de la Semana Negra, Ángel de la Calle, a los historietistas Edmond Baudoin y José Muñoz, con quienes compartió una charla en la Carpa del Encuentro en la tarde de ayer. Baudoin, el autor del cartel de la 37.ª edición del certamen literario gijonés, definió a su libro "Les fleurs de Cimetière" como su propio "testimonio y legado". Por su parte, Muñoz, historietista argentino, habló sobre "El bar de Joe", la obra en la que ha reunido sus historias con Carlos Sampayo y en la que cobra gran importancia Alack Sinner, su creación más destacada. "En ese local empezamos a hacer síntesis estética y narrativa en 1978. Fue un trabajo que tuvo un buen suceso en la historieta de espesor humano", afirmó.

De la Calle describió a Baudoin como "el padre de la novela gráfica francesa" y agradeció que la Semana Negra formara parte del contenido del libro que significa "un compendio de las obras de su vida". El francés aseguró que después de esta publicación continúa "trabajando en otras series y proyectos". "Ahora estoy haciendo libros de retratos de la gente que voy conociendo en mis viajes por el mundo. Mi proyecto actual es hacerles retratos a la gente que conozco y, a cambio, les pido que me hablen de su vida, apunto lo que me quieran contar y así dejo su testimonio" apuntó.

En cuanto al cartel de la trigesimoséptima edición, en el que el ilustrador francés partió de "La Madre del Emigrante", Baudoin explicó que "descubrí esta escultura cuando vine por primera vez y me pareció magnífica". "Hizo que me surgieran cuestiones y me ha hecho pensar en que ‘La Madre del Emigrante’ ha despedido a emigrantes que se fueron a Canadá o América Latina y que se han convertido en colonizadores en otros países", desarrolló, antes de señalar que "en Francia, muchos de los que votan a la extrema derecha, son antiguos emigrantes". "La emigración siempre nos ha llevado de unos lados a otros. Todos somos hijos de emigrantes y quería tocar esta cuestión", subrayó.

Muñoz, quien dio forma al cartel de la Semana Negra hace una década, fue presentado por De la Calle como "el más aventajado de los grandes maestros de los cómics argentinos". Respecto al libro "El bar de Joe" y a toda su trayectoria alrededor de Alack Sinner, el historietista argentino resaltó que "nos sumergimos en el mal a través del implante narrativo de la literatura negra y hemos terminado trabajando con personajes únicos". "Fuimos inventando historias de las que a veces sabíamos cómo entrar y no cómo salir", culminó.

Barceló y "las cosas malas" que sufren las mujeres

Elia Barceló, ayer, en el paseo de Begoña. | Nico Martínez / Nico MartínezNico MartínezNico Martínez

La escritora alicantina Elia Barceló presentó este sábado en los terrenos de los antiguos astilleros de Naval Gijón su libro "La soga de cristal", la tercera novela de la serie que también cuenta con "Muerte en Santa Rita" y con "Amores que matan". "Todo sucede en el Mediterráneo, en un balneario donde viven 40 personas de todas las edades. En esta las grandes protagonistas son mujeres mayores de 50 años y trato temas centrales de cosas malas que se les ha hecho a las mujeres a lo largo de los siglos", cuenta.

Sobre la saga, la autora aseguró que ya está trabajando en la cuarta obra, que será con la que cierre la serie. "Ha sido difícil poder reducir a cuatro las cosas que han sufrido las mujeres. En la primera me centré en el chantaje emocional, en la segunda en la estafa vital y en esta en la influencia de la religión y la manipulación de las sectas", desarrolló Barceló, que destacó que estos libros cuentan con "elementos de ciencia ficción". "Me lo he pasado muy bien escribiéndolos", agregó.

Enríquez, una primera novela de denuncia social

José Luis Enríquez León, con su libro «Cuando sopla el nordeste». | Manu Riera / Nico MartínezNico MartínezNico Martínez

El periodista José Luis Enríquez León estará presente a las 20.00 horas en la caseta de la librería La Buena Letra para firmar ejemplares de su primer libro, que lleva por título "Cuando sopla el nordeste". "Es una novela que empieza con el descubrimiento del cuerpo de una mujer sin cabeza, piernas y brazos en una antigua cetárea de marisco en Rinlo, una parroquia de Ribadeo. Un equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplaza hasta allí para investigar qué ha pasado, empiezan a tirar del hilo y comienzan a suceder cosas", explica Enríquez sobre el contenido de la novela.

En esta obra, el autor pone el foco en la denuncia social sobre "las lacras que suceden en nuestra sociedad". "Muchas veces miramos hacia otro lado y están más cerca de lo que pensamos", indica.

Respecto a la acogida que está obteniendo entre los lectores a raíz de su primera creación literaria, Enríquez asegura estar "contento". "Me están llegando muy buenas reacciones y eso me está sorprendiendo", comenta, antes de subrayar que su finalidad es "que quienes se acerquen al libro pasen un gran rato, se entretengan y si encima recapacitan sobre cosas que suceden, mejor aún".