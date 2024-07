La muestra "Personajes de Gijón" abre hoy por última vez en la Antigua Rula: "Es admirable"

Gijón apura las últimas horas para presumir de sus figuras. "Personajes de Gijón" abrirá hoy por última vez sus puertas en la Antigua Rula tras casi dos semanas de exposición que arrojan un balance más que positivo. La muestra, que reúne 213 caricaturas publicadas en LA NUEVA ESPAÑA de Gijón por el dibujante Suso Pérez Loza, "Mortiner", se enmarca en el 30.º aniversario de la edición local del periódico y ha dejado un muy buen sabor de boca entre los visitantes, que defienden lo "admirable" de la iniciativa y lo variado de los personajes caricaturizados.

El ambiente en la Antigua Rula ha estado animado desde la inauguración de la muestra, el pasado día 2, que ya fue multitudinaria. "Leímos en el periódico que estaba abierta esta exposición y hemos venido a verla. Nos parece una idea increíble el poder homenajear a personas tan importante de nuestra ciudad", señaló el joven gijonés Alberto Domínguez, uno de los visitantes de la jornada de ayer. "Somos de Gijón y nos gusta mucho ver a personajes importantes de aquí; hace que nos sintamos orgullosos. Es de admirar que un periódico de aquí sepa reconocer la cultura de nuestra ciudad", afirmó Domingo Sanches, que ayer observaba, entre otras muchas, la ilustración del expresidente del Sporting Javier Fernández Rodríguez.

Lo variado de la selección de las caricaturas, todas ellas aparecidas en la sección "La figura de la semana" que LA NUEVA ESPAÑA de Gijón publica cada domingo, permite que cualquier visitante pueda ver caras conocidas. "Me encanta el arte y me ha gustado ver a muchos pintores que ya conocía, como a Pelayo Ortega", contó Aida Ruiz. Su hermano, Juan Martín Ruiz, señaló: "Soy un forofo del Sporting desde que nací, y era obvio que no podía faltar una caricatura de ‘Quini’ y de muchas más estrellas del fútbol".

Los personajes de Gijón también acuden a verse a sí mismos. Ayer, la artista Mina Longo posaba contenta junto a su caricatura, que luce su misma melena rizosa. "Me ha emocionado mucho verme aquí. El dibujo se me parece muchísimo: la cara y el pelo son idénticos", señaló la cantante, que aseguró que sus amigas ya fueron a ver la muestra para poder verla a ella. "Me hace mucha ilusión que reconozcan mi trabajo", agradeció. La muestra, además de las 213 caricaturas, acoge también una pantalla que proyecta en bucle todos los perfiles de Mortiner publicados en "La figura de la semana" –van más de 900– y abrirá hoy sus puertas en la Antigua Rula en horario partido, de 12.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.