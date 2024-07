"La verdad oculta", un "culebrón" deseado por Jordi Sierra i Fabra

El escritor catalán Jordi Sierra i Fabra ha sido uno de los autores que han protagonizado este último fin de semana de la 37.ª edición de la Semana Negra. El viernes presentó su libro publicado recientemente, "La verdad oculta", y ayer charló con David Acera. "Esta novela la hice hace cinco años y me sorprendió porque es medio policiaca. Siempre escribo sin parar y esta la hice porque quería conseguir un culebrón bien hecho", explicó Sierra i Fabra.

Sobre "La verdad oculta", explicó que se trata de un libro centrado en la figura de Celia, una joven huérfana que en 1959 “fue hasta Barcelona a trabajar en la casa de un burgués catalán con pasta, con amante y con azucarera en Cuba". "Allí hizo de criada y 32 años después, un detective privado lleva a cabo una investigación para buscarla porque le indican que allí hubo un asesinato", explicó el escritor, quien define a esta publicación como "una novela costumbrista que es un culebrón social y que tiene una parte policiaca por la investigación del detective buscando a Celia". "El libro tiene un doble final muy interesante", aseguró.

Además, Sierra i Fabra también habló sobre otra de sus recientes creaciones, "Algunos días de mayo y uno de junio". Este libro, con el que cierra la serie del inspector Mascarell, significa una obra "importante" para el autor porque durante el proceso de escritura falleció atropellada su mujer, Antonia Cortijos. "Empecé a escribirlo el 19 de noviembre de 2022. Haciendo el capítulo 9 un camión mató a mi mujer. Cuando me lo dijeron, el libro cambió por completo. Acabarlo me costó Dios y su madre. Lo hice por ella y porque pensé: ‘o escribo o en Navidad me muero’", explicó. Y continuó: "Al terminarlo estuve 5 meses sin escribir. Es el último de esta serie y no va a haber más".

Así confirmó que esta serie ha llegado a su fin. "El personaje ha tenido un proceso y una vida en todos los libros aunque hayan sido individuales", destacó.